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≡ "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29054
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реконструкция пр. Абая в Костанае идет с середины апреля. Сейчас ремонт подошел к завершающей стадии: работы ведут в центре города, в районе магазина "Океан", а старые бордюры сняли вплоть до ул. Тәуелсіздік.
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§ Victor Yang
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8930
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
зажрались совсем,им ремонт делают и всё не-так и всё плохо.

Так если бы работы какие-то шли. А то бордюры установили, плитку начали класть - бросили. Уже несколько недель как никто ничего не делает.
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§ Добринцофф
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5343
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так если бы работы какие-то шли. А то бордюры установили, плитку начали класть - бросили. Уже несколько недель как никто ничего не делает.

Вчера там проезжал,люди работали бордюры устанавливали.
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§ Victor Yang
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8930
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вчера там проезжал,люди работали бордюры устанавливали.

Где "там"? В районе Наримановки работы давно уже не ведутся. Около домика аптекаря приходится ходить по песку - плитку начали класть на песок и не закончили - она рассыпаться уже начала, скоро по всей улице валяться будет. Я всё понимаю - ремонт надо потерпеть. Но тут как-то организация очень хромает на обе ноги. Зачем было класть эту тротуарную плитку сразу на нескольких тротуарах одновременно? Доведите один до ума сначала - потом за второй принимайтесь. А то начали выкладывать в нескольких местах, а ни один не закончили.
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§ JereK
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1060
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 28.07.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Злосчастный перекресток аль-фараби - майлина перерыли уже в 24 раз, наверное, за последние два года. Думаю, в этом году они не закончат, а в следующем опять начнут заново.
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кустанаец
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Уже несколько недель как никто ничего не делает.


сейчас ехал из центра до кольца на воинов, никого, тишина
наставили поддоны с бордюрами на дорогу,
для краш-тестов наверное,
разметки никакой, самосвалы по бокам дорог ,
это их место стоянки так понимаю,
устрашающие концы кабелей из под земли...
кучи песка , щебня.. ямы по бокам дорог.
кино про апокалипсис можно снимать.

§ 112
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вчера там проезжал,люди работали бордюры устанавливали.

Уважаемый, что за раздрай в обществе Уважаемых?
Тебе уже и намекнули и скахали, никто не работает и все плохо!
Будьте впредь осмотрительны и осторожны в своих высказываниях и что партия сказала, то и вторьте!
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Татьяна
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас по Майлина, вдоль железнодорожной больницы, вообще умудрились тротуар убрать, теперь только по обочине дороги. Кто такие проекты утверждает? Я понимаю - дорогу расширили, но людям тоже где-то ходить надо!!!

§ Добринцофф
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5343
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Где "там"?

тута

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§ 112
"Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города
112


(Пользователи)
Сообщений: 4867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 14:58
Комментарий проходит проверку.
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Гость
"Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города




Отправлено: 28.07.17 - 15:05
Комментарий проходит проверку.

§ Victor Yang
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8930
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
тута

Ну вот. Такое ощущение, что основной задачей ни видят монтаж/демонтаж бортового камня. Остальное - вторично и необязательно. Не пойму, почему для укладки кабеля нужно вырыть траншею вдоль всей улицы, уложить кабель и так оставить?

Но теперь я знаю, что ты никакой не Добринцов :lol: :lol: ;-)
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§ KOS77
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 28.07.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Злосчастный перекресток аль-фараби - майлина перерыли уже в 24 раз, наверное, за последние два года. Думаю, в этом году они не закончат

Это тот перекресток, который вроде в начале июня перекрыли (извиняясь за неудобства) на два дня, да так и продолжают ковырять забыв об обещании поскорей открыть движение?! Главное, чтобы до укладки асфальта вдоволь наковырялись и не продолжили после... Похоже, что скоро перекроют Тарана - Майлина, также на "пару дней" до ноября).

[Исправлено: KOS77, 28.07.2017 - 14:18]
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Гость
"Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города




Отправлено: 28.07.17 - 15:58
Комментарий проходит проверку.

§ Козлов я
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.07.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
ты бы их наслушался в любом случае, ремонтировали дороги или нет.
такая у них мантра- трава не зеленая, небо не голубое.
они же теперь "немцы".

Да нет, во все годы нас они хвалили,что хорошеем. А вот то,что рабочие сидят на бордюрах и ничего не делают- " у нас такого не может быть!", корни деревьев сохнут на солнце- "зер шлехт!", женщины прыгают через канавы- "у нас бы люди и не видели,когда сделали бауштелле!", что ремонт делается без всяких предупреждающих знаков- вообще абзац. И после этого мы хотим быть впереди Европы. У меня был только один ответ им- "Это Казахстан!.."
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