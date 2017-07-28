Цитата: гость:

ты бы их наслушался в любом случае, ремонтировали дороги или нет.

такая у них мантра- трава не зеленая, небо не голубое.

они же теперь "немцы".

Да нет, во все годы нас они хвалили,что хорошеем. А вот то,что рабочие сидят на бордюрах и ничего не делают- " у нас такого не может быть!", корни деревьев сохнут на солнце- "зер шлехт!", женщины прыгают через канавы- "у нас бы люди и не видели,когда сделали бауштелле!", что ремонт делается без всяких предупреждающих знаков- вообще абзац. И после этого мы хотим быть впереди Европы. У меня был только один ответ им- "Это Казахстан!.."