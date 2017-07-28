Все просто Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6558







Отправлено: - 15:55 Цитата: drakon:

Эх, молодёжь. Не знаете вы жизни. Сколько

мы их собрали в 70-х годах

Да нет Дракош, мы то как раз знаем. Только некоторые сейчас пытаются историю переписать, и сделать нас оккупантами. Просто время назад отмотать не возможно, а так бы хотелось окунуть их в ту эпоху.