/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Эксперты прокомментировали слухи о девальвации		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29054
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов высказался о слухах, которые появились в Казахстане, касающихся возможной девальвации после EXPO до 450 тенге, объяснив, почему это маловероятно.
Читать новость

Гость
Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 28.07.17 - 14:58
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


(Пользователи)
Сообщений: 4867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 15:01
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 28.07.17 - 15:04
Комментарий проходит проверку.

§ 74
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4145
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.07.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Комментарий проходит проверку.

ты уже тут
Профайл

§ Angel
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
Angel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 28.07.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые форумчане!!!! Подскажите...или как Вы думаете....упадет ли хоть немного рубль...или подымется?!
Профайл

Гость
Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 28.07.17 - 15:56
Комментарий проходит проверку.

§ аргентина -ямайка
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 28.07.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это как северный ветер подует. Хотят к одной дате у соседа сделать подляну. И новые санкции до кучи и ещё устроят шоу.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО, юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 190
Пользователей: 3
Всего: 193

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх