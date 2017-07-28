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§ NG.kz
Про пастуха и волков.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29054
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние дни едва ли не каждый день костанайцы получают СМС-оповещения от ДЧС(112) то об ожидаемых грозах, граде, шквалистом ветре, то о сильной жаре. Не знаю, как по всей области, но в Костанае я подобных явлений не заметил.
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§ Дантист
Re: Про пастуха и волков.
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 28.07.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно. Всю ночь СМС-ки с предупреждениями приходили и ни один прогноз не сбылся. Ни шквалистого ветра с градом не было, ни 43 градусной жары.
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Денис
Re: Про пастуха и волков.




Отправлено: 28.07.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это производится с целью отвлечь от себя ответственность.ну,к примеру, будут шкнить ДЧС,мол,не предупрелили о паводке,и оне мол,виноуваты. А так объявили шквал и град, ну,не было ничего,а если будет,то и мол,ппредупреждали же и сами виноуваты,что не предусмотрели))) Так,что сейчас оне будут каждый день слать рассылки,дабы на увсякий случай)))

§ dandiv
Re: Про пастуха и волков.
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 28.07.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не получится ли так, что привыкнув к не сбывающимся прогнозам, люди попросту не поверят, или не обратят внимания на подобные оповещения при реально Чрезвычайной ситуации?

Точно подметили ;-) Я уже даже перестал текст смс читать, от 112 сразу удаляю
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Садя Навченко
Re: Про пастуха и волков.




Отправлено: 28.07.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Точно подметили ;-) Я уже даже перестал текст смс читать, от 112 сразу удаляю

пургомёты
Причем как и все оцифрованые

Иван Иванович
Re: Про пастуха и волков.




Отправлено: 28.07.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело конечно не в этом. ДЧС распространяет информацию, которую им доводит РГП «Казгидромет». Но есть один маленький нюанс - сообщение Казгидромет гласит: Цитата:
29-30 июля в Костанайской области местами(!!!) ожидается очень сильная жара 40-43 градусов.
или еще: Цитата:
В Костанайской области местами(!!!) усилится ветер 15-20 м/с, ночью местами возможен(!!!) град, шквал.
Но ЧС пишет однозначно: "по Костанайской области ожидается...", т.е. однозначно - ждем везде!

2131ё
Re: Про пастуха и волков.




Отправлено: 28.07.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вы заметили то это начало происходить ровно с 18 июля, после урагана в ВКО, тогда там ЧС не предупредил граждан об урагане. И видать "ответственные" люди понесли справедливое наказание. Видать теперь, дабы не получить леща, наши ЧСники с перепугу шлют данные сообщения, которые не вяжутся с происходящим вокруг. Например в 00 часов могут прислать про жару в 39 градусов а в 12 дня про грозу и град и ветер 20 м/с. Наверное необходимо тоже наказывать тех кто вводит людей в заблуждение! Возможно даже по статье за распространение ложной и недостоверной информации!

* Доктор СИЗО
Re: Про пастуха и волков.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3638
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.07.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Садя Навченко:
пургомёты
Причем как и все оцифрованые

-продвинутые пургометы.... откуда они узнают секретные номера горожан.... не могу получить ответ на свой вопрос.... смски на 112-й не проходят.... наверное, у них уши опухли от наших матюков(((((
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ЯЧС
Re: Про пастуха и волков.




Отправлено: 28.07.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо МЧС слать смс два раза в год
В начале лета - Ожидается жара без дождя, но возможно похолодание и дождь
В начале зимы - Ожидаются морозы без снега, но возможны метели и повышение температуры.

§ Козлов я
Re: Про пастуха и волков.
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.07.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По принципу: Лучше перебдеть,чем недобдеть!
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!!!!!!
Re: Про пастуха и волков.




Отправлено: 28.07.17 - 13:00
Комментарий удален модератором.

§ 74
Re: Про пастуха и волков.
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4145
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.07.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за чей счет банкет? смс имею ввиду.. кто платит?
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§ Victor Yang
Re: Про пастуха и волков.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8930
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
кто платит?

Думается мн, что "напрягли" операторов связи.
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§ 112
Про пастуха и волков.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 15:17
Комментарий проходит проверку.
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§ rays
Re: Про пастуха и волков.
rays


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 19.08.15
Отправлено: 28.07.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погоду на завтра смотрите завтра
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