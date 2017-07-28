2131ё Re: Про пастуха и волков. #6







Отправлено: - 11:41 Если вы заметили то это начало происходить ровно с 18 июля, после урагана в ВКО, тогда там ЧС не предупредил граждан об урагане. И видать "ответственные" люди понесли справедливое наказание. Видать теперь, дабы не получить леща, наши ЧСники с перепугу шлют данные сообщения, которые не вяжутся с происходящим вокруг. Например в 00 часов могут прислать про жару в 39 градусов а в 12 дня про грозу и град и ветер 20 м/с. Наверное необходимо тоже наказывать тех кто вводит людей в заблуждение! Возможно даже по статье за распространение ложной и недостоверной информации!