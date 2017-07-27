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§ NG.kz
Лично я при виде шприца...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29054
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос, в принципе, для РК уже хронический. Предыдущее обострение было в прошлом году. Законодательно ввести обязательную иммунизацию тогда предложил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. После того как в его регионе более 2 000 родителей отказались прививать своих детей.
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§ Валентин
Re: Лично я при виде шприца...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6399
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная статья, хорошая и развёрнутая. Спасибо.
И без истеричного "не хочу и не буду", за это отдельное спасибо.
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Карамерген
Re: Лично я при виде шприца...




Отправлено: 28.07.17 - 06:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вакцинация дело нужное, но только зная как у нас мухлюют с лекарствами, особенно чимкентские ///от фармакологии, нужно обязательно ввести норму, возможности выбора производителя вакцин. И второе - жёстко ограничить перечень нозологий, что бы не вводили детям всякую дрянь, типа "вакцины" от рака шейки матки..

[Исправлено: Ольга Колоколова, 28.07.2017 - 08:26]

Бывалый
Re: Лично я при виде шприца...




Отправлено: 28.07.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
уверена, что прежде всего родитель отвечает за своих детей, поэтому имеет право самостоятельно принимать решение по поводу вакцинации. Я беру риск на себя.
Я думаю что настала пора дополнить уголовный кодекс статьей, по которой если не привитый ребенок умер от заболевания, то сажать таких родителей как за умышленное убийство, а если к тому же еще и заразил других, то как за умышленное убийство двух и более лиц.
А если не умер а просто заболел, то сажать как за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, если при этом еще и заразил других детей, то сажать как за причинение тяжкого вреда здоровью нескольким лицам.
Вот такая вот мера ответственности должна быть, я считаю.
А то видите ли пихает она своего не привитого дитя к другим детям в один садик...
А потом если ее ребенок станет разносчиком заразы - будет вопить о плохих врачах, вовремя не предотвративших локальную эпидемию смертельно опасной болезни в школьном/дошкольном учреждении...

§ Змея Подколодная
Re: Лично я при виде шприца...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.07.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В школе ни одной прививки ребенку не сделала, писала отказ, ранее после каждой прививки температура 40, один раз загремели в больницу, ну сколько можно. Лесом пусть идут со своими Иранскими или Иракскими вакцинами, себе пусть колят и своим детям.
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§ Алиса
Re: Лично я при виде шприца...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3457
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.07.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы привлекать к ответственности , вплоть до уголовной тех, кто всею эту гадость рекламирует и тех, кто ее пропускает/одобряет к применению. ПО сути способствуют уничтожению населения.
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Бывалый
Re: Лично я при виде шприца...




Отправлено: 28.07.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
всею эту гадость

Какую?
Ту, которая спасает детям здоровье и жизни?
Вы считаете это гадостью?
Ну тут в данном случае таки должен сыграть естественный отбор по Дарвину... (все непривитые не должны успеть продолжить свой род)

§ Характер
Re: Лично я при виде шприца...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 28.07.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отказываются от прививок люди, которые в глаза не видели массы полиомиелитных калек, смертей от скарлатины, дифтерии, коклюша. А я все это еще застала. Я помню родственников, в семье которых ребенок умер от оспы, но сначала у него вытек пораженный глаз...

что ж так совсем уж мало написали о последствиях отказа от прививок? Как смаковать подробности жестокого убийства - так не на одну статью, а тут отделались верхушками
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