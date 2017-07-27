Цитата: уверена, что прежде всего родитель отвечает за своих детей, поэтому имеет право самостоятельно принимать решение по поводу вакцинации. Я беру риск на себя. Я думаю что настала пора дополнить уголовный кодекс статьей, по которой если не привитый ребенок умер от заболевания, то сажать таких родителей как за умышленное убийство, а если к тому же еще и заразил других, то как за умышленное убийство двух и более лиц.

А если не умер а просто заболел, то сажать как за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, если при этом еще и заразил других детей, то сажать как за причинение тяжкого вреда здоровью нескольким лицам.

Вот такая вот мера ответственности должна быть, я считаю.

А то видите ли пихает она своего не привитого дитя к другим детям в один садик...

А потом если ее ребенок станет разносчиком заразы - будет вопить о плохих врачах, вовремя не предотвративших локальную эпидемию смертельно опасной болезни в школьном/дошкольном учреждении...