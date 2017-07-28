Victor Yang Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных... #32





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 8927

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:20 Цитата: Добринцофф:

Вчера там проезжал,люди работали бордюры устанавливали.

Где "там"? В районе Наримановки работы давно уже не ведутся. Около домика аптекаря приходится ходить по песку - плитку начали класть на песок и не закончили - она рассыпаться уже начала, скоро по всей улице валяться будет. Я всё понимаю - ремонт надо потерпеть. Но тут как-то организация очень хромает на обе ноги. Зачем было класть эту тротуарную плитку сразу на нескольких тротуарах одновременно? Доведите один до ума сначала - потом за второй принимайтесь. А то начали выкладывать в нескольких местах, а ни один не закончили.