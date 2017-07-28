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§ NG.kz
В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны Гульнара Каримова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29052
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщается, что общая сумма причинённого интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет более 1,5 млрд долларов.
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* 74
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4142
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.07.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тревожный звоночек
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* Victor Yang
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8927
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Н-да. В лучших традициях, как говорится.
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* JereK
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 28.07.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас такого не будет. Мы же внесли в конституцию соответствующие пункты. :lol:
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