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≡ "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29052
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реконструкция пр. Абая в Костанае идет с середины апреля. Сейчас ремонт подошел к завершающей стадии: работы ведут в центре города, в районе магазина "Океан", а старые бордюры сняли вплоть до ул. Тәуелсіздік.
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* Victor Yang
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8927
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
зажрались совсем,им ремонт делают и всё не-так и всё плохо.

Так если бы работы какие-то шли. А то бордюры установили, плитку начали класть - бросили. Уже несколько недель как никто ничего не делает.
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* Добринцофф
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Добринцофф


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Сообщений: 5342
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так если бы работы какие-то шли. А то бордюры установили, плитку начали класть - бросили. Уже несколько недель как никто ничего не делает.

Вчера там проезжал,люди работали бордюры устанавливали.
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* Victor Yang
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8927
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вчера там проезжал,люди работали бордюры устанавливали.

Где "там"? В районе Наримановки работы давно уже не ведутся. Около домика аптекаря приходится ходить по песку - плитку начали класть на песок и не закончили - она рассыпаться уже начала, скоро по всей улице валяться будет. Я всё понимаю - ремонт надо потерпеть. Но тут как-то организация очень хромает на обе ноги. Зачем было класть эту тротуарную плитку сразу на нескольких тротуарах одновременно? Доведите один до ума сначала - потом за второй принимайтесь. А то начали выкладывать в нескольких местах, а ни один не закончили.
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