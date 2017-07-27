/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 437 из 437«1...435436437
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11457
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так у вас там их тоже режут что ли?

Закажи - и тебе зарежут. Нщё и домой -
привезут. Хоть лошадЬхрть корову,
хоть курицу... :lol:
Профайл

* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4856
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Закажи - и тебе зарежут. Нщё и домой -
привезут. Хоть лошадЬхрть корову,
хоть курицу...

У нас это опасно, мясо то профессионалы где нужно срезают.
Если так заказываешь.
А у вас там что, все взаправду и даже филейку не воруют?
Профайл

* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4856
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отросток такой, в районе позвонка и ребер, за кишками, самый нежный кусочек мяса на всей туше..
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11457
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А у вас там что, все взаправду и даже филейку не воруют?

Марик,у меня - забойный цех.Ты мне заказал мясо.Я покупаю-лошадь
у Бауэра.Режу её и ворую мясо сам у себя что ли?... :lol:
Профайл

* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4856
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Режу её и ворую мясо сам у себя что ли?...

Нет, срезаешь самые ценнейшие кусочки мяса, которые незаметит покупатель непрофессионал..
И на вес то это не влияет практически..
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11457
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нет, срезаешь самые ценнейшие кусочки мяса,

Марик,филейка продаётся - отдельно.
И по цене - дороже в 2 раза... :lol: :oops:
Профайл

* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4856
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,филейка продаётся - отдельно.
И по цене - дороже в 2 раза

Вот видишь, значит и у вас обманывают и потом отдельно ее продают?
Филейка ценна тем что дети маленькие ее даже могут есть, там жилок нет совсем..
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11457
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ценна тем что дети маленькие ее даже могут есть,

Марик,мои дети уже всё едят.А может себе
и покупают филе... :lol: :lol:
Профайл

* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4856
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,мои дети уже всё едят.А может себе
и покупают

Вам старикам тоже надо, зубов то поди уже нет..
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11457
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вам старикам тоже надо, зубов то поди уже нет.

Марик,зубов - нет,
Протезы - есть.
Правда дорогие.
15 лет на них - копил... :lol: :oops:
Профайл

* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4856
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,зубов - нет,
Протезы - есть.
Правда дороги

А у вас там всверливают зубы, или операция болезнена и дорогая?
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11457
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А у вас там всверливают зубы

Один зуб - всверлить около 3 000 евро.
Но не больно,только сердце - болит... :lol:
Профайл

* 112
Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4856
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 14:14
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 437 из 437«1...435436437
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 5
Всего: 153

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх