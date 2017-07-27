112 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6542





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:25 Цитата: drakon:

Закажи - и тебе зарежут. Нщё и домой -

привезут. Хоть лошадЬхрть корову,

хоть курицу...

У нас это опасно, мясо то профессионалы где нужно срезают.

Если так заказываешь.

А у вас там что, все взаправду и даже филейку не воруют?