112 Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных... #24





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:54 Цитата: drakon:

Марик,а ты когда возишь немцев,

они что говорят?

Ниче они не говорят, они ностальгируют, рассказывают что то, показывают..

Как и россияне некоторые, старики уже, один приезжает с Екатеринбурга..

Они плохие дороги или качество вообще не замечают, будто так это и должно быть и они к этому привыкли, наоборот, наверно скучали по этому.

Тут ведь как в их далеком детстве все практически осталось..