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≡ "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29052
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реконструкция пр. Абая в Костанае идет с середины апреля. Сейчас ремонт подошел к завершающей стадии: работы ведут в центре города, в районе магазина "Океан", а старые бордюры сняли вплоть до ул. Тәуелсіздік.
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ахеджак
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
механык:
Весь автохлам привозят в Приебалтику, там ремонтируют и собирают одну автотачку из 2-3 битых, и отправляют тургайских папуасам.

Шо за бред десятилетней давности?

§ Козлов я
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.07.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехали друзья из Германии. Покатал их по городу. ВОТ НАСЛУШАЛСЯ!
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Читатель 1
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вызывает полную печаль такой "дикий" ремонт. Давно не видел полного отсутствия культуры строительных работ))). Представляете что нас ждёт через годы?? (Это ведь сказывается отсутствие специалистов)

для 74
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
это особенности местного менталитета..

В вашем суровом Челябинске в центре дороги "убитые" по "Россия 24" показывают и не только в Челябинске, по всей РФ плохих дорог полно, а бардака при ремонтах дорог, улиц и т.д. выше крыше с вашим не знаю каким менталитетом, а нормально работать никто не хочет, кто приехал например с Казахстана и работает хорошо еще делают замечания местные, чтобы поубавили пыл....и вообще занимайся проблемами своего 74-го региона, здесь как нибудь сами разберутся.

Иван Иванович
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Если Вы ездили - то почему не видели тогда высоту бордюров и выступающие колодцы? Насколько я понимаю - делается основание и первый слой, +бордюры/столбы/тротуары. А в финале разом пойдет укладка верхнего слоя асфальта, по всей длине ремонтируемого участка.

Нет ничего более постоянного, чем временное! ;-)

adler
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О каком уважении к жителям говорить, это их не волнует, главное бюджет освоить. Потом на следующий год не доделанное оставить мол холода дожди не успели, повод в 2018г. выделить очередной миллиард что бы " благополучное его освоить в свой карман"... Абая делаю как попало, столько мусора под брусчаткой, бутылок, хлама всякого... Столько деревьев угробили, ничего не посадили, цветы высаженные по выбрасывали, клумбы раскурочили, деревья замуровали в бетон, брусчатку. Я даже не представляю что в след году будет с улицей ТАРАНА...

* 112
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4856
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцы сами себя перестали уважать, когда наплевали на кинотеатр , лебедей и поставили прокуратуру..
Сейчас же кроме как плюсов я например в новой дороге ничего не вижу..
Насчет там временных неудобств, хотите эить в общаге в муравейнике, терпите необходимые для этого ремонты.
Иначе дуйте в деревню, растите коровушек и выращивайте картошечку..
Нечего тут Понт колотить, мол мы з Европы приехалы..
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черный плащ
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Актюбинские фирмы ведут ремонт так что потише

§ drakon
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11457
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,а ты когда возишь немцев,
они что говорят?... :-o
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* 112
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4856
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,а ты когда возишь немцев,
они что говорят?

Ниче они не говорят, они ностальгируют, рассказывают что то, показывают..
Как и россияне некоторые, старики уже, один приезжает с Екатеринбурга..
Они плохие дороги или качество вообще не замечают, будто так это и должно быть и они к этому привыкли, наоборот, наверно скучали по этому.
Тут ведь как в их далеком детстве все практически осталось..
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гость
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Приехали друзья из Германии. Покатал их по городу. ВОТ НАСЛУШАЛСЯ!


ты бы их наслушался в любом случае, ремонтировали дороги или нет.
такая у них мантра- трава не зеленая, небо не голубое.
они же теперь "немцы".

1305
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Костанайцы сами себя перестали уважать, когда наплевали на кинотеатр , лебедей и поставили прокуратуру..


похоже в твоем словарном запасе всего пять слов.

* Добринцофф
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5342
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зажрались совсем,им ремонт делают и всё не-так и всё плохо.
В Зтб ул.Ленина разбита уже года 3 стоит никто и не собирается делать,съездите посмотрите может полегчает.
Цитата:
- Да переживем мы этот ремонт, - говорит пенсионерка Мария ЛАТЫПОВА. - Потом ведь лучше будет, а пока потерпеть надо.

Хоть один разумный человек.
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* Добринцофф
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5342
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-бы люди не возмущались,по поводу куч песка и щебня возле остановок,надо на время ремонта полностью перекрывать автомобильное и пешеходное движение ,меньше нытья будет.
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* 112
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4856
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что-бы люди не возмущались,по поводу куч песка и щебня возле остановок,надо на время ремонта полностью перекрывать автомобильное и пешеходное движение ,меньше нытья будет.

А вот это разумно!
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