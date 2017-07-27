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Страница 39 из 39«1...373839
Куратор темы: Валентин
Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 27.07.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В последнем слове - это буквосочетание.

Есть ли такое в казахском языке?
Цитата:
Victor Yang:
В первых двух - правила чтения ударных и безударных гласных

Есть ли такое в казахском языке?
Цитата:
Victor Yang:
А буквы, отдельно в алфавите, называются и произносятся одинаково.

А буквы отдельно в алфавите никого не интересуют.
Язык состоит из слов, а не букв.
Цитата:
Victor Yang:
If X$=Я THEN XL$=ya

А теперь транслятор в обратную сторону, причем не по-буквенный, а по-словный, с учетами возможных соседств букв ))

§ Рудничанин
Re: Новости казахской прессы
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 513
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 27.07.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга:
Мы теперь не многонациональное государство, а унитарное.

По ходу уважаемый автор в политике абсолютный нуль.
Многонациональное государство - это государство в котором проживают более 10 национальностей (в РК их 130, поэтому мы - многонациональное государство).
Унитарное государство - это государство, имеющее единый центр управления (В РК центр управления один - Астана).
Эти два понятия ни как не связаны между собой, тем более они не противопоставляются, так как унитарное государство может быть многонациональным (каким и является Казахстан).
И тем более отсюда не может следовать тот факт, что коренное население может навязать кому-то что-то, этого права никто не давал никому. И вообще, среди коренных жителей РК есть также и русские. Иначе как можно назвать русских, у которых уже 6 поколений родственников похоронены в РК? Несомненно только одно - русские в РК обязаны знать казахский язык.
Зачем вообще делить людей на группы по национальному признаку (я имею ввиду национализм). Чем тот же казах лучше русского или украинца? В чем виноваты миллионы русских, украинцев, белорусов и других народов, которых насильно сюда сослали, что казахи-националисты так их не любят? У них нет другой родины, кроме Казахстана. Что бы там, в 18-20 веках не произошло, мы живем сейчас. Мы должны помнить ту трагедию казахского народа, тот геноцид, что делали власти Российской империи и СССР, но мы не должны пренебрегать правами других народов, все народы должны быть равными между собой.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Эти два понятия ни как не связаны между собой, тем более они не противопоставляются, так как унитарное государство может быть многонациональным (каким и является Казахстан).


Более того, по мнению ООН мононациональным может быть только государство где не менее 95% населения представляет один этнос. Таких, скажем прямо, не очень много.

Цитата:
Рудничанин:
Несомненно только одно - русские в РК обязаны знать казахский язык.


В этом и проблема, что данное "обязательство" подвешено в воздухе и с реальностью соотносится чуть хуже чем никак.

[Исправлено: Валентин, 27.07.2017 - 23:25]
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В.Путин
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 27.07.17 - 17:41
Комментарий удален модератором.

§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1056
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 27.07.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Несомненно только одно - русские в РК обязаны знать казахский язык.


Ну конечно, куда же без него. Даже булку не купишь в магазине без знания, ога.

Цитата:
Рудничанин:
тот геноцид, что делали власти Российской империи и СССР


Марик, релогнись.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.07.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ZHASALASH.KZ:«Бейбіт Қойшыбаев, жазушы: Қазіргі қазақ ұлтшылдығының міндеті – ұлтты мемлекет құру» («Бейбит Койшыбаев, писатель: Задача казахских националистов — создание национального государства») - Газета публикует статью писателя Бейбита КОЙШЫБАЕВА, который убежден, что Казахстан должен стать полноценным национальным государством.

Цитата:
«Казахстан считают в мире национальным государством. Но стоит признать, что полностью страна не соответствует стандартам национального государства. Поэтому нам нужно это сделать - придать настоящее национальное содержимое стране. Это первоочередная задача казахского национализма. Первый признак национального государства, как известно, государственный язык, который у нас есть на бумаге, но не работает на деле. И если будет так продолжаться, то переход на латиницу не даст положительных результатов. На самом деле, во всех учебных заведениях язык обучения в национальном государстве должен быть на государственном языке», - считает он.


Похоже, они начали что-то подозревать.

AKTOBENEWS.KZ: «Ұлты неміс тәртіп сақшысы үш айда қазақ тілін еркін меңгеріп алды» («Сотрудник полиции, немец по национальности, за три месяца освоил казахский язык») - Руководитель дорожно-патрульной полиции Мартукского района Актюбинской области Николай ТРОШИН за три месяца освоил казахский.

Цитата:
«Николай Трошин родился в России в немецкой семье. По долгу службы отца семья переехала в село Хлебодар Актюбинской области. В 2000 году Николай поступает на службу в армию в город Тараз, где за первые три месяца овладевает казахским. По его словам, в части, где он служил, все говорили по-казахски. «Приказы, команды отдавались на казахском, никто не говорил на русском. Когда вернулся из армии, даже подзабыл русский, приходилось долго думать, чтобы ответить на вопросы родных», - рассказывает он. Мужчина считает, что для работы в полиции знание казахского языка очень важно. Своих детей Николай отдал в казахский детский сад», - отмечается в заметке.


Собственно, вот.
Наличие вокруг 100% языковой среды позволит освоить разговорный язык очень быстро, это давно известно.

BAQ.KZ:«Бүгінде балалар қазақ мультфильмін көре ме?» («Смотрят ли сегодня дети казахские мультфильмы?») - Опрос на эту тему провели корреспонденты информационного портала на улицах Астаны.

Цитата:
«В этом году казахской мультипликации исполняется 50 лет. Начавшаяся с творчества Амена КАЙДАРОВА история казахской анимации имеет в своем фонде такие знаменитые мультфильмы, как «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?»(Почему у ласточки раздвоенный хвост?), «Аксак кулан» (Хромой кулан), «Куйыршык»(Хвостик) и другие. Следующее поколение отечественных мультипликаторов создали такие произведения как «Алпамыс батыр», «Қаңбақ шал» (Старик перекати-поле) и многие другие. Сегодня в стране имеется более 10 студий, снимающих мультфильмы, среди них можно выделить «Сак» в Шымкенте, «Asia Animation» в Алматы, «Astana Film» в Астане. По некоторым данным, до независимости в Казахстане было снято почти 143 мультфильмов, а за последние 26 лет их число не достигло и 50-ти. Сейчас на киностудии «Казахфильм» снимаются два полнометражных мультфильма «Тастулек» и «Култегин». Однако как показал наш опрос, сегодняшние дети очень мало знают отечественные мультфильмы, а взрослые вообще не смогли вспомнить ни одного из них», - подчеркивается в материале.


Вот ин разу не удивлён.
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