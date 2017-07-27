ZHASALASH.KZ:«Бейбіт Қойшыбаев, жазушы: Қазіргі қазақ ұлтшылдығының міндеті – ұлтты мемлекет құру» («Бейбит Койшыбаев, писатель: Задача казахских националистов — создание национального государства») - Газета публикует статью писателя Бейбита КОЙШЫБАЕВА, который убежден, что Казахстан должен стать полноценным национальным государством.



Цитата: «Казахстан считают в мире национальным государством. Но стоит признать, что полностью страна не соответствует стандартам национального государства. Поэтому нам нужно это сделать - придать настоящее национальное содержимое стране. Это первоочередная задача казахского национализма. Первый признак национального государства, как известно, государственный язык, который у нас есть на бумаге, но не работает на деле. И если будет так продолжаться, то переход на латиницу не даст положительных результатов. На самом деле, во всех учебных заведениях язык обучения в национальном государстве должен быть на государственном языке», - считает он.



Похоже, они начали что-то подозревать.



AKTOBENEWS.KZ: «Ұлты неміс тәртіп сақшысы үш айда қазақ тілін еркін меңгеріп алды» («Сотрудник полиции, немец по национальности, за три месяца освоил казахский язык») - Руководитель дорожно-патрульной полиции Мартукского района Актюбинской области Николай ТРОШИН за три месяца освоил казахский.



Цитата: «Николай Трошин родился в России в немецкой семье. По долгу службы отца семья переехала в село Хлебодар Актюбинской области. В 2000 году Николай поступает на службу в армию в город Тараз, где за первые три месяца овладевает казахским. По его словам, в части, где он служил, все говорили по-казахски. «Приказы, команды отдавались на казахском, никто не говорил на русском. Когда вернулся из армии, даже подзабыл русский, приходилось долго думать, чтобы ответить на вопросы родных», - рассказывает он. Мужчина считает, что для работы в полиции знание казахского языка очень важно. Своих детей Николай отдал в казахский детский сад», - отмечается в заметке.



Собственно, вот.

Наличие вокруг 100% языковой среды позволит освоить разговорный язык очень быстро, это давно известно.



BAQ.KZ:«Бүгінде балалар қазақ мультфильмін көре ме?» («Смотрят ли сегодня дети казахские мультфильмы?») - Опрос на эту тему провели корреспонденты информационного портала на улицах Астаны.



Цитата: «В этом году казахской мультипликации исполняется 50 лет. Начавшаяся с творчества Амена КАЙДАРОВА история казахской анимации имеет в своем фонде такие знаменитые мультфильмы, как «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?»(Почему у ласточки раздвоенный хвост?), «Аксак кулан» (Хромой кулан), «Куйыршык»(Хвостик) и другие. Следующее поколение отечественных мультипликаторов создали такие произведения как «Алпамыс батыр», «Қаңбақ шал» (Старик перекати-поле) и многие другие. Сегодня в стране имеется более 10 студий, снимающих мультфильмы, среди них можно выделить «Сак» в Шымкенте, «Asia Animation» в Алматы, «Astana Film» в Астане. По некоторым данным, до независимости в Казахстане было снято почти 143 мультфильмов, а за последние 26 лет их число не достигло и 50-ти. Сейчас на киностудии «Казахфильм» снимаются два полнометражных мультфильма «Тастулек» и «Култегин». Однако как показал наш опрос, сегодняшние дети очень мало знают отечественные мультфильмы, а взрослые вообще не смогли вспомнить ни одного из них», - подчеркивается в материале.



Вот ин разу не удивлён.