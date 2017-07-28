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≡ "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29051
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реконструкция пр. Абая в Костанае идет с середины апреля. Сейчас ремонт подошел к завершающей стадии: работы ведут в центре города, в районе магазина "Океан", а старые бордюры сняли вплоть до ул. Тәуелсіздік.
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Рихард
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, а что за предприятие ведет ремонт? местное или иногороднее?

Коренной
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я живу на мед.центре Жемчужина,невозможно с детской коляской перейти дорогу второй месяц!!!!Приходится бежать по ДОРОГЕ!для чего это все и где порядок?????????????

живу я здесь
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такого бардака и беспредела при ремонте дорог
в городе не было . разворотили всю улицу на все лето
и думаю в этом году не кончат.
что, зачем, с какой целью все это.
по моему - закопать выделенные деньги плюс попилить.
такая же байда с "парком" кого-то на коне на кольце в аэропорт.
два человека если увидишь- хорошо.
а все разворочено, стройка визуально заморожена.

Лариса
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хуже этих подрядчиков городе нет, надеюсь это их последний большой подоряд, лучше улица Абая не стала, столько дерьвье уничтожено

§ Victor Yang
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8922
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про неуважение - согласен. Делали, делали - на полпути всё бросили. Тротуарный камень уже от неукрепленного края попросту раскидывается,ямы для кабелей не зарыты, где-то павильоны так и не поставили.
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* KOS77
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 28.07.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне больше всего непонятно, как можно было так "идеально ровно" уложить асфальт, что вся машина "ходит ходуном"!?
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§ 74
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4141
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.07.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
А мне больше всего непонятно, как можно было так "идеально ровно" уложить асфальт, что вся машина "ходит ходуном"!?

это особенности местного менталитета.. цок цок по степи на лошадке..
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Гость
"Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города




Отправлено: 28.07.17 - 12:10
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