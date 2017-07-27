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≡ Установка подложных номеров на служебном Lexus акима Костанайской области не подрывает доверия к госслужащим - антикоррупционная служба		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Установка подложных номеров на служебном Lexus акима Костанайской области не подрывает доверия к госслужащим - антикоррупционная служба
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29051
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О нарушениях в сфере госслужбы, в том числе связанных с использованием служебных автомобилей в нерабочее время и перестановкой номеров, рассказал на брифинге заместитель руководителя Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ.
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§ самый умный
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 28.07.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я считаю, что вся эта история с подменой номерных знаков, когда крайним делают подневольного водителя, очень красочно отражает общее отношение наших чиновников с нашего с вами позволения к законам и правопорядку в стране. Демонстрируя свое превосходство над законами, они проявляют неуважение к гражданам и стране, а подобные случаи, получая огласки в СМИ, но не получая адекватного расследования с наказанием фактически виновных, просто заставляют нас "привыкать" к этому произволу.
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§ самый умный
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 28.07.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехать на встречу с журналистами, под вспышки камер на авто с подложными номерами - они либо цинично плюют в лицо правопорядку таким образом, либо просто глупо палятся.
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§ bgb
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3622
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 28.07.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мы регулярно проводим рейды по использованию служебных авто в неположенное время, - отметил он. - С начала этого года было зафиксировано 4 случая.

я один знаю, что существуют программы слежения за передвижением транспорта с помощью датчиков?
это лучше и дешевле, чем проведение рейдов... 8-)
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