самый умный Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 281

Регистрация: 04.02.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:44 Я считаю, что вся эта история с подменой номерных знаков, когда крайним делают подневольного водителя, очень красочно отражает общее отношение наших чиновников с нашего с вами позволения к законам и правопорядку в стране. Демонстрируя свое превосходство над законами, они проявляют неуважение к гражданам и стране, а подобные случаи, получая огласки в СМИ, но не получая адекватного расследования с наказанием фактически виновных, просто заставляют нас "привыкать" к этому произволу.