Доктор СИЗО Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали... #45





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 09:45 Цитата: Медный:

а знаете, что я увидел на фото? КГовавый Гежим, такой кГовавый

Пропаган.... дистское фото, да

а знаете, что я увидел на фото? КГовавый Гежим, такой кГовавыйПропаган.... дистское фото, да

-смешно....ну посмейся, еще раз медный котелок.....видишь пропагандисткое фото хрущевских времен.... повариха готовится к обеду, а комбайнеры, скинув свои комбинезоны и искупавшись под душем?, физкультурой занимаются..... иначе, кормить не будут))))) мало им физкультуры за рычагами допотопных комбайнах позапрошлого века.... (((((((

-28 лет прожил в селе, но такого бреда, не видел.....))))))

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