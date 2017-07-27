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§ NG.kz
Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29051
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29 июля Костанайская область отметит 81-ю годовщину со дня образования. В нашей постоянной рубрике «Старые фото» мы поместили картины, иллюстрирующие события прошлого. Некоторые из них явно отдают пропагандой. Некоторые - случайное отражение реальности. Но и в том, и в другом случае это - наша история.
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* Доктор СИЗО
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3634
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.07.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а знаете, что я увидел на фото? КГовавый Гежим, такой кГовавый :lol: :lol:
Пропаган.... дистское фото, да ;-)

-смешно....ну посмейся, еще раз медный котелок.....видишь пропагандисткое фото хрущевских времен.... повариха готовится к обеду, а комбайнеры, скинув свои комбинезоны и искупавшись под душем?, физкультурой занимаются..... иначе, кормить не будут))))) мало им физкультуры за рычагами допотопных комбайнах позапрошлого века.... (((((((
-28 лет прожил в селе, но такого бреда, не видел.....))))))
-
Профайл

1305
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 28.07.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни одного смартфона на фото.
как жили, непонятно.
но жизнь была настоящая, все настоящее
а не как сейчас. виртуальная жизнь.
виртуальная любовь.

гость
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 28.07.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратите внимание на вывески в магазине (фото 11 и 12), советский период "запрета" казахского языка...

* drakon
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11452
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Обратите внимание на вывески в магазине (фото 11 и 12),

И на 15 фото - тоже... 8-)
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кустанаец
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 28.07.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Обратите внимание на вывески в магазине (фото 11 и 12), советский период "запрета" казахского языка...


нокаут для простыни.
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