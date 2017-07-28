живу я здесь Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных... #3







Отправлено: - 11:12 такого бардака и беспредела при ремонте дорог

в городе не было . разворотили всю улицу на все лето

и думаю в этом году не кончат.

что, зачем, с какой целью все это.

по моему - закопать выделенные деньги плюс попилить.

такая же байда с "парком" кого-то на коне на кольце в аэропорт.

два человека если увидишь- хорошо.

а все разворочено, стройка визуально заморожена.