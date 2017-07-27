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§ NG.kz
Недовольные тарифами на тепло рудничане подписываются под открытым письмом к президенту РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29051
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обращение к главе государства опубликовала 26 июля газета «Хорошее дело», редакция которой стала инициатором письма к президенту РК вместе с ОО «Центр защиты прав потребителей Рудного». К обеду 27 июля под письмом подписались 30 горожан.
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Все просто
Re: Недовольные тарифами на тепло рудничане подписываются под...




Отправлено: 27.07.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы, нижеподписавшиеся жители города Рудный Костанайской области обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции страны
Пора бы уже нашему Уважаемому Президенту перенять опыт у наших соседей. И один день в год, организовать встречу с общественностью.
Вот это был бы номер. У всех этих зажравшихся клерков и монополистов, штаны бы запрели.

Jessy Pinkman
Re: Недовольные тарифами на тепло рудничане подписываются под...




Отправлено: 27.07.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не дождетесь

черный плащ
Re: Недовольные тарифами на тепло рудничане подписываются под...




Отправлено: 28.07.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тем более они все равно вынуждены воду охлаждать по технологии производства вот и получается еще попутно бабки рубят

Денис
Re: Недовольные тарифами на тепло рудничане подписываются под...




Отправлено: 28.07.17 - 09:40
Комментарий удален модератором.

Денис
Re: Недовольные тарифами на тепло рудничане подписываются под...




Отправлено: 28.07.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тем более ,что соляру вагонами тырили с ТЭЦ, а горожане все это оплачивали

§ Дантист
Re: Недовольные тарифами на тепло рудничане подписываются под...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 28.07.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
что соляру вагонами тырили с ТЭЦ, а горожане все это оплачивали

Какая соляра? ТЭЦ испокон веков работает на угле. На соляре только космические корабли летают, потому и до Марса долететь не могут, что баки маленькие :lol:
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Денис
Re: Недовольные тарифами на тепло рудничане подписываются под...




Отправлено: 28.07.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ню, окунитесь в технологический процесс Рудненской ТЭЦ. Да, там углем топят турбины ,ну и соляру используют

§ Дантист
Re: Недовольные тарифами на тепло рудничане подписываются под...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 28.07.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:

Для особо "одаренных" объясняю. Турбины крутятся от давления пара, который вырабатывается котлами, работающими на угле из славного города Экибастуз. Читайте больше.
Профайл

Галина
Re: Недовольные тарифами на тепло рудничане подписываются под...




Отправлено: 28.07.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто воровство и взятки
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