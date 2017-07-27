Цитата: данных о владельце и о каких-либо жестких проверках нам так и не предоставили.

А на каком основании они должны вам выдавать информацию о владельце по номеру?

Вы очумели уже совсем что ли?

Считаете что имеете право вот так взять и узнать кому принадлежит авто с тем или иным номером?

А вот фиг там.

Правильно сделали что не дали вам эту инфу.

И по поводу авто в гараже: не их, полиции, собачье дело какие машины в каких гаражах стоят. Не их это компетенция кто там кого джавахарлал.

В этом нет никакого нарушения законности и ваша писулька не есть заявление возмущенного владельца гаража с требованием освободить принадлежащее ему помещение от насильственного захвата его владельцем какого-то чужого автомобиля.

Вы уже совсем берега путаете.