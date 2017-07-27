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данных о владельце и о каких-либо жестких проверках нам так и не предоставили.
А на каком основании они должны вам выдавать информацию о владельце по номеру?
Вы очумели уже совсем что ли?
Считаете что имеете право вот так взять и узнать кому принадлежит авто с тем или иным номером?
А вот фиг там.
Правильно сделали что не дали вам эту инфу.
И по поводу авто в гараже: не их, полиции, собачье дело какие машины в каких гаражах стоят. Не их это компетенция кто там кого джавахарлал.
В этом нет никакого нарушения законности и ваша писулька не есть заявление возмущенного владельца гаража с требованием освободить принадлежащее ему помещение от насильственного захвата его владельцем какого-то чужого автомобиля.
Вы уже совсем берега путаете.