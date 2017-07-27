Все просто Re: Недовольные тарифами на тепло рудничане подписываются под... #1







Отправлено: - 16:01 Цитата:

Мы, нижеподписавшиеся жители города Рудный Костанайской области обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции страны

Пора бы уже нашему Уважаемому Президенту перенять опыт у наших соседей. И один день в год, организовать встречу с общественностью.

Вот это был бы номер. У всех этих зажравшихся клерков и монополистов, штаны бы запрели.