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≡ Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 9 из 10«1...78910»
§ NG.kz
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О деталях перехода казахского языка на латиницу рассказал министр образования и науки в среду, 26 июля, на пресс-конференции в Правительстве. Журналистов интересовало, не изменились ли планы МОН РК и когда точно граждане увидят обновлённый алфавит.
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Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Объективности тут ни на грош

Объективность в том что я видел собственнвми глазами в советское время асе это.
Если вам комфортно было этого не замечать тогда - это лично ваши проблемы.

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
А, кстати, КАК они дожили?

Нормально они дожили.
Причем без всяких дикостей типа крепостного права и опричнины.

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Вы серьёзно считаете, что казахский язык был богаче и более развит до поднятия целины?

Он был развит на современном уровне.
А после его де-факто запрета для применения в повседневной хозяйственной деятельности - мало того что остановился в развитии (перестал шагать в ногу со временем), так еще и стал сжиматься и деградировать в силу того что перестал передаваться из поколения в поколение его понятийный аппарат.
Язык жив пока он применяется.
А когда его применение находится под запретом ("говори по русски!"), то он начинает умирать.
Так ли хорошо развит русский язык у потомков белой эммиграции как у тех кто живет в россии?
А почему он неважно развит у них?
Не потому ли что не применялся ни в чем более кроме бытового уровня да и то не всегда?
Вот так и с казахским.
Это что - не укладывается в вашей умнейшей (по вашему мнению) голове?

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Ибо, видно, национальной интеллигенции, способной на это, в то время не было.

Конечно не было.
Кто успел - убежал.
Кто не успел - тех расстреляли.
Национально-освободительную борьбу объявляли контрреволюцией и происками буржуазии и расстреливали лидеров, которые и были цветом народа.

§ Медный
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.07.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О! Успокоительного бывалому, разошёлся в своих фантазиях :-o
Профайл

ТАНОМИ
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо, глаза были только у Вас. Как всегда, обывательские "доводы"! Что ж, это Ваши личные проблемы - не знать и не замечать очевидное. А вообще, Вы прекрасный ученик Госдепа США : сказали они, что РФ - агрессор, что она "руководила" всеми выборами во власть во всех странах, что её хакеры лезут из всех щелей и влияют на все процессы в мире и проч.. и проч., не приведя ни одного доказательства, наплевав на само понятие "правда", а дальше пусть РФ доказывает, что она не "верблюд".Так и Вы, сказали, что Вам хотелось, а что фактов нет, Вам наплевать, лишь бы опорочить ненавистных, измазать дёгтем... При этом Вам кажется, что Вы то остаётесь "белым и пушистым". Не заблуждайтесь!

36+
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
О! Успокоительного бывалому, разошёлся в своих фантазиях

ответить то и нечем.

ТАНОМИ
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это что - не укладывается в вашей умнейшей (по вашему мнению) голове?

Ну, в своём репертуаре! Вы зациклились на национальных обидах! При этом совершенно не понимаете или не хотите понять ХОД ИСТОРИИ. Как было, так и было.... И НЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ! История Казахстана не отделима от истории России со дня его присоединения, колонизации, "оккупации" или ещё как Вам нравится. Всё, что происходило в Империи, позже -
в СССР, отражалось и в национальных окраинах. Не нравилось, надо было творить СВОЮ ИСТОРИЮ. Не хватало силёнок ? Значит, такова ваша судьба

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 07:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
скрупулезный:
при ссср на магазине было написано на равне с русским казахское пояснение,

И что с того что было написано?
По вашему это означает что казахский применялся так же массово и свободно как и русский?
Два бугага.

Гость
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года




Отправлено: 28.07.17 - 08:35
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1305
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 08:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
По вашему это означает что казахский применялся так же массово и свободно как и русский?


абсолютная истина.
никаких препятствий.
сами не хотели.
потому что умные были.

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Вы зациклились на национальных обидах!

Да какие могут быть обиды у меня, русского?
Что вы несете?
Я вам говорю то, что БЫЛО.
По факту было. Понимаете?
Этого уже не изменишь и какой смысл это отрицать?
Цитата:
ТАНОМИ:
И НЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ!

С чего вдруг не могло-то?
И вопрос не в том что надо было или не надо было творить свою историю, хватило или нет силенок.
Дело в другом: натворили - нефиг отмораживаться и говорить что-де ничего не натворили.
Надо признавать свои деяния и нести за них ответственность.

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
в своих фантазиях

Ну если вам удобнее называть свершившиеся факты - фантазиями, то это лично ваше дело и это никак не изменяет уже свершившихся фактов, зато вас характеризует как человека, привыкшего уходить от ответственности.
Вы по ходу так и не повзрослели с возрастом.

анлним
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше всего о переходе на латиницу переживают те кто не говорил не писал / не говорит не пишет / и не собирается говорить и писать на казахском. Для Атырауского региона это не проблема если что. Здесь почти все говорят на казахском. На английском очень многие. Пишем по работе почти всегда на латинице. Так что я не знаю о чем можно переживать.

Гость
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года




Отправлено: 28.07.17 - 09:12
Комментарий проходит проверку.
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Страница 9 из 10«1...78910»
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