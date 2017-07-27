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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:36 Вопрос, в принципе, для РК уже хронический. Предыдущее обострение было в прошлом году. Законодательно ввести обязательную иммунизацию тогда предложил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. После того как в его регионе более 2 000 родителей отказались прививать своих детей.

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