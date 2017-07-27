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§ NG.kz
Лично я при виде шприца...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос, в принципе, для РК уже хронический. Предыдущее обострение было в прошлом году. Законодательно ввести обязательную иммунизацию тогда предложил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. После того как в его регионе более 2 000 родителей отказались прививать своих детей.
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§ Валентин
Re: Лично я при виде шприца...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6395
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная статья, хорошая и развёрнутая. Спасибо.
И без истеричного "не хочу и не буду", за это отдельное спасибо.
Профайл

Карамерген
Re: Лично я при виде шприца...




Отправлено: 28.07.17 - 06:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вакцинация дело нужное, но только зная как у нас мухлюют с лекарствами, особенно чимкентские ///от фармакологии, нужно обязательно ввести норму, возможности выбора производителя вакцин. И второе - жёстко ограничить перечень нозологий, что бы не вводили детям всякую дрянь, типа "вакцины" от рака шейки матки..

[Исправлено: Ольга Колоколова, 28.07.2017 - 08:26]

Гость
Лично я при виде шприца...




Отправлено: 28.07.17 - 09:06
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