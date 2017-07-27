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≡ Установка подложных номеров на служебном Lexus акима Костанайской области не подрывает доверия к госслужащим - антикоррупционная служба		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Установка подложных номеров на служебном Lexus акима Костанайской области не подрывает доверия к госслужащим - антикоррупционная служба
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О нарушениях в сфере госслужбы, в том числе связанных с использованием служебных автомобилей в нерабочее время и перестановкой номеров, рассказал на брифинге заместитель руководителя Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ.
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§ Грибоедов
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 453
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 27.07.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В другой раз чиновник сядет в машину, которая числится в угоне, и это не подорвет доверия. Просто сядет кто-то другой. И вообще можно сразу распечатать побольше номеров на клейкой бумаге и клеить на тачки. Это очень хорошее решение как избежать штрафов к примеру за превышение.
А еще можно наклеечки на документы делать. Например на паспорт казахстана клеить обложку типа он американский. Права можно склеить. Все равно наказание административное, максимум пожурят.
Удостоверение найдете в гугле, заламинируйте и вперед за кредитом. А еще дензнаки печатайте и расплачивайтесь в марте. Этим вы не подорвете доверия к вам. Ни за что.
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Медный
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...




Отправлено: 27.07.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:

Понимаю, подгорает :-)

* аргентина -ямайка
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 28.07.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они живут в другом измерении, там другая реальность. Какие ветряные мельницы, о чем вы....
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