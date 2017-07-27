Грибоедов Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 453

Регистрация: 12.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:50 В другой раз чиновник сядет в машину, которая числится в угоне, и это не подорвет доверия. Просто сядет кто-то другой. И вообще можно сразу распечатать побольше номеров на клейкой бумаге и клеить на тачки. Это очень хорошее решение как избежать штрафов к примеру за превышение.

А еще можно наклеечки на документы делать. Например на паспорт казахстана клеить обложку типа он американский. Права можно склеить. Все равно наказание административное, максимум пожурят.

Удостоверение найдете в гугле, заламинируйте и вперед за кредитом. А еще дензнаки печатайте и расплачивайтесь в марте. Этим вы не подорвете доверия к вам. Ни за что.