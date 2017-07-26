давно искал, ждал такой комментарий:

Цитата: Принято считать, что глава государства может принимать решения, не совсем понятные современникам. Думаю, Экспо именно такое решение, результат будет через много лет, и на протяжении десятилетий. Результат этот растворится в виде множества положительных событий по всей стране... а обыватель даже не поймёт, что это отголоски того экспо-2017!!!!!!!



дайте, я попробую

Принято считать, что (кто-то, партия, президент, дядя Баке) может принимать решения, не совсем понятные современникам. Думаю, (что-то, закон, мероприятие, гонки на машинах с подставными номерами) именно такое решение, результат будет через много лет, и на протяжении десятилетий. Результат этот растворится в виде множества положительных событий по всей стране... а обыватель даже не поймёт, что это отголоски того (чего-то, освобождения коррупционеров, запрет на короткие штанишки, переход на латин цу-кирилицу, албанский)!!!!!!

вроде получилось, не слишком популистично?

