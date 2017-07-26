Цитата: ТАНОМИ:

Вы серьёзно считаете, что казахский язык был богаче и более развит до поднятия целины?

Он был развит на современном уровне.

А после его де-факто запрета для применения в повседневной хозяйственной деятельности - мало того что остановился в развитии (перестал шагать в ногу со временем), так еще и стал сжиматься и деградировать в силу того что перестал передаваться из поколения в поколение его понятийный аппарат.

Язык жив пока он применяется.

А когда его применение находится под запретом ("говори по русски!"), то он начинает умирать.

Так ли хорошо развит русский язык у потомков белой эммиграции как у тех кто живет в россии?

А почему он неважно развит у них?

Не потому ли что не применялся ни в чем более кроме бытового уровня да и то не всегда?

Вот так и с казахским.

Это что - не укладывается в вашей умнейшей (по вашему мнению) голове?