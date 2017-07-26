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§ NG.kz
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О деталях перехода казахского языка на латиницу рассказал министр образования и науки в среду, 26 июля, на пресс-конференции в Правительстве. Журналистов интересовало, не изменились ли планы МОН РК и когда точно граждане увидят обновлённый алфавит.
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Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Объективности тут ни на грош

Объективность в том что я видел собственнвми глазами в советское время асе это.
Если вам комфортно было этого не замечать тогда - это лично ваши проблемы.

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
А, кстати, КАК они дожили?

Нормально они дожили.
Причем без всяких дикостей типа крепостного права и опричнины.

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Вы серьёзно считаете, что казахский язык был богаче и более развит до поднятия целины?

Он был развит на современном уровне.
А после его де-факто запрета для применения в повседневной хозяйственной деятельности - мало того что остановился в развитии (перестал шагать в ногу со временем), так еще и стал сжиматься и деградировать в силу того что перестал передаваться из поколения в поколение его понятийный аппарат.
Язык жив пока он применяется.
А когда его применение находится под запретом ("говори по русски!"), то он начинает умирать.
Так ли хорошо развит русский язык у потомков белой эммиграции как у тех кто живет в россии?
А почему он неважно развит у них?
Не потому ли что не применялся ни в чем более кроме бытового уровня да и то не всегда?
Вот так и с казахским.
Это что - не укладывается в вашей умнейшей (по вашему мнению) голове?

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Ибо, видно, национальной интеллигенции, способной на это, в то время не было.

Конечно не было.
Кто успел - убежал.
Кто не успел - тех расстреляли.
Национально-освободительную борьбу объявляли контрреволюцией и происками буржуазии и расстреливали лидеров, которые и были цветом народа.
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