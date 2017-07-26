Цитата: Бывалый:

А что ты хотел после жесткого подавления языка в течение целинных лет?

Язык - развален.

Полностью.

Ложь, клевета и провокация!!! Понятно, что в целинных областях говорили, в основном, на русском, ибо количество приехавших, в связи с масштабом мероприятия, преобладало над количеством местных.А Вы бы хотели, чтобы приехавшие целинники все сразу заговорили на казахском? Этого не было, значит, казахский "подавлялся"? Приезжим он был не нужен, ибо они общались, в основном, между собой. Однако, помню, что радио с раннего утра до поздней ночи говорило на казахском языке. А на юге Казахстана почти все жители продолжали говорить на казахском. Так что казахам мешало развивать родной язык, при том, что его там никто не разваливал? Вы серьёзно считаете, что казахский язык был богаче и более развит до поднятия целины? А с поднятия и до 91 года деградировал?Говоря Вашим языком, Вы с головой дружите? Но с одним соглашусь, русские виноваты в том, что, забросив свои масштабные проекты, не занялись развитием национального языка! Ибо, видно, национальной интеллигенции, способной на это, в то время не было. Цитата: Змея Подколодная:

Вы вечно ищите виноватых, то Советская власть, теперь вот Россия. Грузины, как разговаривали на родном языке,как при Советской власти,так и сейчас. Армяне также, Вы слышали, чтобы они "междусобойчик" говорили на русском, исключительно на родном языке, везде,где бы они не находились. А вот у вас виноваты Советы, что казахи перестали говорить на своем родном языке.

Соглашусь!