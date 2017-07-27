/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Эпизод пятый: тройное убийство		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Эпизод пятый: тройное убийство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду, 26 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области состоялись прения по делу о тройном убийстве. Согласно материалам дела, подсудимый Павел КОНЕВ зарезал трех жителей п. Аманкарагай в начале февраля. Врачи диагностировали у Конева тяжелую шизофрению. В связи с этим в зале суда он не присутствовал.
Читать статью

азат
Re: Эпизод пятый: тройное убийство




Отправлено: 27.07.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выйдет через год или два, и снова кого нибудь убьет.

§ Дантист
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 27.07.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Офигеть! Три трупа и через год выпустят! Иди, снова убивай.

[Исправлено: Gljuk, 27.07.2017 - 12:05]
Профайл

§ Гриня
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 567
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 27.07.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно псих,а с "докторами" что будет?
Профайл

вообще жесть
Re: Эпизод пятый: тройное убийство




Отправлено: 27.07.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
через год выйдет и опять бабочкой махать?

Сеня
Re: Эпизод пятый: тройное убийство




Отправлено: 27.07.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вообще жесть:
через год выйдет и опять бабочкой махать?

Ну если очередной "доктор" жертва казахстансккого образования скажет отпустить(а то и ножом махать), то куда ж он денется

§ kbkz1980
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2904
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.07.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Конева тяжелую шизофрению

Упс.Диагноз то сурьёзный
Цитата:
NG.kz:
направить на принудительное лечение в психбольницу специализированного типа

Специализированный -это вам не общий тип.
Принудительное лечение по решению суда может продливаться годами,если комиссия решит ,что персонажа рано выпускать.
Профайл

§ Валентин
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6395
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Принудительное лечение по решению суда может продливаться годами,если комиссия решит ,что персонажа рано выпускать.


А подобный диагноз вообще как-то более-менее надёжно купируется, медикаментозно например, или без вариантов?

Как-то не хочется чтобы такие граждане по улицам ходили, с учётом агрессивности и предыстории.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 114
Пользователей: 1
Всего: 115

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх