NG.kz Эпизод пятый: тройное убийство



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:20 В среду, 26 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области состоялись прения по делу о тройном убийстве. Согласно материалам дела, подсудимый Павел КОНЕВ зарезал трех жителей п. Аманкарагай в начале февраля. Врачи диагностировали у Конева тяжелую шизофрению. В связи с этим в зале суда он не присутствовал.

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