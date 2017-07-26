Костанаец Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за... #20







Отправлено: - 20:54 Принято считать, что глава государства может принимать решения, не совсем понятные современникам. Думаю, Экспо именно такое решение, результат будет через много лет, и на протяжении десятилетий. Результат этот растворится в виде множества положительных событий по всей стране... а обыватель даже не поймёт, что это отголоски того экспо-2017!!!!!!!