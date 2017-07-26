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§ NG.kz
Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за несколько миллионов тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во многих туристических местах иностранцев считают живым кошельком и «сдирают» с них по максимуму. Астана не стала исключением – квартиры зарубежным гостям здесь сдают за несколько миллионов тенге, сообщает NUR.KZ. Выставка ЭКСПО-2017 – золотое время для астанчан, предоставляющих жилье в аренду.
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nemes
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...




Отправлено: 26.07.17 - 23:46
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4842
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гы:
потратили 3 миллиарда долларов, заработали около 300 миллионов. Итог:

100 квартир 3 лимона.
Там их 5 тысяч сдаются по самым скромным подсчетам..
Что у них там не окупится?
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nemes
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...




Отправлено: 26.07.17 - 23:55
Комментарий удален модератором.

nemes
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...




Отправлено: 26.07.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурат:
в другой комнате жила пара которая приехала в Костанай автостопом, китаянка и турок

Дайджест по материалам "Нашей газеты"? :lol:

nemes
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...




Отправлено: 27.07.17 - 00:00
Комментарий удален модератором.

Костанаец
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...




Отправлено: 27.07.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принято считать, что глава государства может принимать решения, не совсем понятные современникам. Думаю, Экспо именно такое решение, результат будет через много лет, и на протяжении десятилетий. Результат этот растворится в виде множества положительных событий по всей стране... а обыватель даже не поймёт, что это отголоски того экспо-2017!!!!!!!

§ Валентин
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6392
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец:
Результат этот растворится в виде множества положительных событий по всей стране... а обыватель даже не поймёт, что это отголоски того экспо-2017!!!!!!!


Нью-Васюки.
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