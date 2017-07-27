Цитата: Бывалый:

Почему-то выпускники этого крепкого производственного образования очень успешно про...ли страну, в которой и получили это образование.

помню в конце 80х приехал к нам на предприятие один из руководителей области, один из сотрудников задал неудобный вопрос, в ответ этот руководитель достал бумажку и зачитал примерно на пол часа сколько чугуна на душу населения выплавлено, сколько пудов зерна убрано, вот по этому то и прос...ли страну что у руля страны стояли люди не умеющие не говорить не думать, вы когда нибудь видели чтоб Архимед на неудобный вопрос вытащил бы бумажку и начал зачитывать какой средний надой на корову?