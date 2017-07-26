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≡ Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О деталях перехода казахского языка на латиницу рассказал министр образования и науки в среду, 26 июля, на пресс-конференции в Правительстве. Журналистов интересовало, не изменились ли планы МОН РК и когда точно граждане увидят обновлённый алфавит.
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кустанаец 1
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 19:34
Комментарий удален модератором.

ТАНОМИ
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Чего придуряетесь?

Цитата:
Бывалый:
У вас с головой трудно

Научитесь, наконец, Бывалый, дискутировать, не унижая оппонентов!Все эти и подобные им Ваши фразы, похоже, от недостатка доводов и слабости Вашей позиции.

ТАНОМИ
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну это традиционное местное принципиальное презрение к нему у приезжих.

Ну теперь понятно, откуда такое отношение к "приезжим" и ко всему, что с ними связано - вселенская обида, комплекс неполноценности и мелкая месть. Объективности тут ни на грош, но другого при этом и не стоит ожидать

ТАНОМИ
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И как они до колонизации дожили-то при таких неспособностях - уму непостижимо...

А, кстати, КАК они дожили?

Медный
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:

Да всё было у предков хорошо! Нет! Отлично! Золотой век!
Болезней нет, голода нет... все свободны и у каждого есть два раба ;-)

миф о золотом веке...

ТАНОМИ
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А что ты хотел после жесткого подавления языка в течение целинных лет?
Язык - развален.
Полностью.

Ложь, клевета и провокация!!! Понятно, что в целинных областях говорили, в основном, на русском, ибо количество приехавших, в связи с масштабом мероприятия, преобладало над количеством местных.А Вы бы хотели, чтобы приехавшие целинники все сразу заговорили на казахском? Этого не было, значит, казахский "подавлялся"? Приезжим он был не нужен, ибо они общались, в основном, между собой. Однако, помню, что радио с раннего утра до поздней ночи говорило на казахском языке. А на юге Казахстана почти все жители продолжали говорить на казахском. Так что казахам мешало развивать родной язык, при том, что его там никто не разваливал? Вы серьёзно считаете, что казахский язык был богаче и более развит до поднятия целины? А с поднятия и до 91 года деградировал?Говоря Вашим языком, Вы с головой дружите? Но с одним соглашусь, русские виноваты в том, что, забросив свои масштабные проекты, не занялись развитием национального языка! Ибо, видно, национальной интеллигенции, способной на это, в то время не было. Цитата:
Змея Подколодная:
Вы вечно ищите виноватых, то Советская власть, теперь вот Россия. Грузины, как разговаривали на родном языке,как при Советской власти,так и сейчас. Армяне также, Вы слышали, чтобы они "междусобойчик" говорили на русском, исключительно на родном языке, везде,где бы они не находились. А вот у вас виноваты Советы, что казахи перестали говорить на своем родном языке.

Соглашусь!

§ Грибоедов
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 453
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 27.07.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное чтобы на китайские иероглифы не перешли.
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кустанаец
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 21:13
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6392
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
В чем выгода казахстана на политичекской арене от перехода на латиницу?


Решаются вопросы внутренней политики, а не внешней.

Цитата:
JereK:
А что о ней вспоминать? Выполнили пятилетку за три года, в лучших традициях.


Ну, там если посмотреть, то будет смешно.
Я уже молчу, что ни 2030, ни 2050 это вообще не стратегии, строго говоря.
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§ JereK
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1056
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 27.07.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я уже молчу, что ни 2030, ни 2050 это вообще не стратегии, строго говоря.


Тсс, ты что! ОбЭтомНельзяГоворить!

Цитата:
Валентин:
Решаются вопросы внутренней политики, а не внешней.


Ок. Ну и какие вопросы внутренней политики это решает?

[Исправлено: JereK, 27.07.2017 - 21:53]
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Гость
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года




Отправлено: 27.07.17 - 21:48
Комментарий проходит проверку.
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