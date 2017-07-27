112 Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре #7





(Пользователи) Сообщений: 4842

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:05 У нас людишки по подъездам сами себе не могут прикрутить лампочку..

Ни один подъезд с освещением на всех этажах еще не видел ни разу в жызни..