36+ Re: В Астане презентуют заявку России на право проведения... #1







Отправлено: - 19:15 не надо нам торопится в РФ инвестировать или привлекать их инвестиции, просто сейчас надо подписывать меморандумы, пить водку, улыбаться, обниматься, брататься, но реальных действии не предпринимать, подождать, через некоторое время, там будет совсем другая песня, подождать, набраться терпения запастись попкорном, САНКЦИИ, проведение «ЭКСПО-2020» конечно, им уже не видать 100%, зря мечтают.