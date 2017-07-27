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§ NG.kz
В Астане презентуют заявку России на право проведения «ЭКСПО-2025»
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Делегация из Свердловской области в августе примет участие в международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Там состоится презентация заявки на право проведения выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге.



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36+
Re: В Астане презентуют заявку России на право проведения...




Отправлено: 27.07.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не надо нам торопится в РФ инвестировать или привлекать их инвестиции, просто сейчас надо подписывать меморандумы, пить водку, улыбаться, обниматься, брататься, но реальных действии не предпринимать, подождать, через некоторое время, там будет совсем другая песня, подождать, набраться терпения запастись попкорном, САНКЦИИ, проведение «ЭКСПО-2020» конечно, им уже не видать 100%, зря мечтают.

андрей
Re: В Астане презентуют заявку России на право проведения...




Отправлено: 27.07.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выставки , чемпионаты , универсиады, форумы ......
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