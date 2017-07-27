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≡ Установка подложных номеров на служебном Lexus акима Костанайской области не подрывает доверия к госслужащим - антикоррупционная служба		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Установка подложных номеров на служебном Lexus акима Костанайской области не подрывает доверия к госслужащим - антикоррупционная служба
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О нарушениях в сфере госслужбы, в том числе связанных с использованием служебных автомобилей в нерабочее время и перестановкой номеров, рассказал на брифинге заместитель руководителя Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ.
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ахеджак
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...




Отправлено: 27.07.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Установка подложных номеров на служебном Lexus акима Костанайской области не подрывает доверия к госслужащим - антикоррупционная служба

И то верно!
Как можно подорвать то,чего нема...

Карамерген
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...




Отправлено: 27.07.17 - 17:41
Комментарий удален модератором.

§ KOS77
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 27.07.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кому принадлежит частный номер 10 743 ESA

По информации на сайте техосмотра, этот номер числился за "солярисом", а 092 оформлен на мерседес, правда неизвестно на какую модель.
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Назеке
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...




Отправлено: 27.07.17 - 17:46
Комментарий удален модератором.

Медный
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...




Отправлено: 27.07.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:

а как можно техосмотр пройти или страховку сделать без указания модели? База я так понимаю их

§ JereK
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 27.07.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Конечно, каждое должностное лицо должно отвечать за свои поступки, но к каждому нарушению нужно подходить индивидуально.


Ключевая фраза, я щитаю.
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§ 74
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.07.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тюю... стыдно товарищи.. стыдно.. ой бай...
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Читатель 1
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...




Отправлено: 27.07.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#1 - согласен с товарищем, все равно последний в списке

§ white-out
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 27.07.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно кадровика акиматовского уволить. Принимают на работу водителями каких то отморозков. Постоянно на машинах уважаемых людей номера меняют.
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§ 112
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4840
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас че там, нет с Мэрией негласных договоренностей, не стрелять в зад?
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Зевс
Re: Установка подложных номеров на служебном Lexus акима...




Отправлено: 27.07.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мерс с гос. Номером 092 , часто стоит возле ресторана Арлан на Гашека. Наверное хозяин.
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