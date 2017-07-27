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Куратор темы: Victor Yang
§ kbkz1980
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2902
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.07.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Пирог,, тяп-ляп,, сырой.
Через час скину шо получилось)))
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§ drakon
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пирог,, тяп-ляп,, сырой.

А что там в центре? Пельмени какие то... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2902
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.07.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

не выкидывать же тесто если оно лишнее
я розочку с косичкой слепила
:-P
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§ Vital
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4443
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.07.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доставай уже свой тяп-ляп. Два часа сижу жду. Кушать уже охота.
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