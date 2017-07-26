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≡ Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 7 из 8«1...5678»
§ NG.kz
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О деталях перехода казахского языка на латиницу рассказал министр образования и науки в среду, 26 июля, на пресс-конференции в Правительстве. Журналистов интересовало, не изменились ли планы МОН РК и когда точно граждане увидят обновлённый алфавит.
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§ Рудничанин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 513
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 27.07.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Forum69:
Будут сложности у старшего поколения, которое изучало казахский язык на основе кириллицы.

И не только у старшего. Сложности ожидают всех, кто начал изучение языка до перехода.
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Прохожий
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вам не кажется странной эта бурная дискуссия на русском языке о переходе казахского на другой алфавит? Какая разница тем кто не владеет языком, на каком он алфавите? Сами разберутся. Количество букв вовсе не обязательно должно соответствовать количеству звуков. Так обстоит дело в большинстве языков, особенно в английском. Можно идти тремя путями 1. введение дополнительных букв. 2. Различные точки и апострофы, над буквами. 3. Сочетание букв. Путь выбирается исходя из целей реформы письменности.
И я не вижу ни какой связи реформы языка с политической ситуацией и взаимоотношениями с РФ. Переход на другой алфавит ни чем не поможет и ни чем не навредит. Только особо упоротые национально озабоченные могут считать, что переход другого народа, языком которого они не владеют и не собираются овладевать, на другой алфавит, как недружелюбное поведение. А количество ошибок, о которых вы печетесь, так вы просто давно интернет форумы не читали, там ошибок обычно больше чем букв в сообщении. Кстати и в официальных бумагах их более чем (причем и на русском и на казахском).

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Немного

То есть путь - он начинается со второго шага?
Первого в нем нет?
Путь - это цепочка шагов (чего ты так и не понял).
А из песни слов не выкинешь.
Цитата:
Victor Yang:
При этом казахский, который на "родной" кириллице, знаю хуже тех трех языков.

Ну это традиционное местное принципиальное презрение к нему у приезжих.
Поэтому неудивительно.

§ Victor Yang
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8917
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну это традиционное местное принципиальное презрение к нему у приезжих.

Причем здесь презрение?
В школе программа из года в год повторялась: семья, времена года, Абай-Алтынсарин, независимый Казахстан, Наурыз, друзья и т.д. Ну, было еще каждый год что-то новое, но его было немного. И да: учебники, материал в них и подача были скучными.
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§ Victor Yang
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8917
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прохожий:
Какая разница тем кто не владеет языком, на каком он алфавите?

Так банкет же за общий счёт - и кто владеет, и кто не владеет этим языком.
Цитата:
Прохожий:
Переход на другой алфавит ни чем не поможет и ни чем не навредит.

Нет, конечно. Он немного обособит. Будет на элемент меньше общего с Россией, а для иностранцев это будет гораздо очевидней. В этом ничего плохого нет, но это скрывают.
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Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Причем здесь презрение?

При том.
До 91 года казахов тут считали, а многие и по сей день считают, людьми второго сорта: ничего не умеющими, ни на что не способными.
И как они до колонизации дожили-то при таких неспособностях - уму непостижимо...
Цитата:
Victor Yang:
В школе программа из года в год повторялась: семья, времена года, Абай-Алтынсарин, независимый Казахстан, Наурыз, друзья и т.д. Ну, было еще каждый год что-то новое, но его было немного. И да: учебники, материал в них и подача были скучными.

А что ты хотел после жесткого подавления языка в течение целинных лет?
Язык - развален.
Полностью.
Ты правда этого не видишь и не понимаешь?
Если бы пару-тройку поколений твоих предков заставили говорить на суахили и отказывали в применении русского языка, то ты тоже бы бубнил на уроках русского нечто, на нынешний твой взгляд, невразумительное, монотонное и однообразное.

1
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 17:17
Комментарий удален модератором.

бродягам
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 17:26
Комментарий удален модератором.

§ Змея Подколодная
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.07.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А что ты хотел после жесткого подавления языка в течение целинных лет? Язык - развален. Полностью.

Вы вечно ищите виноватых, то Советская власть, теперь вот Россия. Грузины, как разговаривали на родном языке,как при Советской власти,так и сейчас. Армяне также, Вы слышали, чтобы они "междусобойчик" говорили на русском, исключительно на родном языке, везде,где бы они не находились. А вот у вас виноваты Советы, что казахи перестали говорить на своем родном языке.
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§ 112
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4840
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
вот у вас виноваты Советы, что казахи перестали говорить на своем родном языке.

Если учесть что более половины не стало только за несколько лет геноцида, то тут вы совершенно правы..
Такая беда случилась только с одним народом, где так много жителей истребили..
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§ Валентин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
При этом казахский, который на "родной" кириллице, знаю хуже тех трех языков.


Артель "Напрасный труд" :)
На арене всё те же, и "аргументы" всё те же.
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§ Валентин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А с высоких трибун говорят что-то про технические возможности латинской графики, напрочь отрицая политические мотивы...


А что им ещё говорить, правду что ли?!
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§ JereK
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 27.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А что им ещё говорить, правду что ли?!


Я вообще не уверен, что кто-либо знает действительные мотивы (в смысле, не уверен что они есть). Одному вступило, а остальные радостно кудахчат. Они всегда за любой кипишь, где под шумок бабла поднять можно.
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§ Валентин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Я вообще не уверен, что кто-либо знает действительные мотивы (в смысле, не уверен что они есть).


Ну, их не может не быть.
Я подозреваю, что это примерно как Казахстан-2050, пришедшая на смену старой стратегии "Казахстан-2030" (о которой вспоминать уже не принято) :)
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§ JereK
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 27.07.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну, их не может не быть


Ну вот тут много толкуют про "политические мотивы", не вдаваясь в подробности того, в чем же они заключаются. В чем выгода казахстана на политичекской арене от перехода на латиницу?

Цитата:
Валентин:
"Казахстан-2030" (о которой вспоминать уже не принято


А что о ней вспоминать? Выполнили пятилетку за три года, в лучших традициях. :-)
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