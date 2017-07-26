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Victor Yang:
Причем здесь презрение?
При том.
До 91 года казахов тут считали, а многие и по сей день считают, людьми второго сорта: ничего не умеющими, ни на что не способными.
И как они до колонизации дожили-то при таких неспособностях - уму непостижимо...
Цитата:
Victor Yang:
В школе программа из года в год повторялась: семья, времена года, Абай-Алтынсарин, независимый Казахстан, Наурыз, друзья и т.д. Ну, было еще каждый год что-то новое, но его было немного. И да: учебники, материал в них и подача были скучными.
А что ты хотел после жесткого подавления языка в течение целинных лет?
Язык - развален.
Полностью.
Ты правда этого не видишь и не понимаешь?
Если бы пару-тройку поколений твоих предков заставили говорить на суахили и отказывали в применении русского языка, то ты тоже бы бубнил на уроках русского нечто, на нынешний твой взгляд, невразумительное, монотонное и однообразное.