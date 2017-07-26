Прохожий Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до... #91







Отправлено: - 15:43 А вам не кажется странной эта бурная дискуссия на русском языке о переходе казахского на другой алфавит? Какая разница тем кто не владеет языком, на каком он алфавите? Сами разберутся. Количество букв вовсе не обязательно должно соответствовать количеству звуков. Так обстоит дело в большинстве языков, особенно в английском. Можно идти тремя путями 1. введение дополнительных букв. 2. Различные точки и апострофы, над буквами. 3. Сочетание букв. Путь выбирается исходя из целей реформы письменности.

И я не вижу ни какой связи реформы языка с политической ситуацией и взаимоотношениями с РФ. Переход на другой алфавит ни чем не поможет и ни чем не навредит. Только особо упоротые национально озабоченные могут считать, что переход другого народа, языком которого они не владеют и не собираются овладевать, на другой алфавит, как недружелюбное поведение. А количество ошибок, о которых вы печетесь, так вы просто давно интернет форумы не читали, там ошибок обычно больше чем букв в сообщении. Кстати и в официальных бумагах их более чем (причем и на русском и на казахском).