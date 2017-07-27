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≡ Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29041
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29 июля Костанайская область отметит 81-ю годовщину со дня образования. В нашей постоянной рубрике «Старые фото» мы поместили картины, иллюстрирующие события прошлого. Некоторые из них явно отдают пропагандой. Некоторые - случайное отражение реальности. Но и в том, и в другом случае это - наша история.
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Бывалый
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 27.07.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
по спидвею.

Во!
Точно!
Забыл это слово.

§ 112
Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 16:51
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 16:54
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители




Отправлено: 27.07.17 - 16:54
Комментарий проходит проверку.

§ Доктор СИЗО
Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3630
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.07.17 - 16:56
Комментарий проходит проверку.
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