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≡ Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29041
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29 июля Костанайская область отметит 81-ю годовщину со дня образования. В нашей постоянной рубрике «Старые фото» мы поместили картины, иллюстрирующие события прошлого. Некоторые из них явно отдают пропагандой. Некоторые - случайное отражение реальности. Но и в том, и в другом случае это - наша история.
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§ 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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скрупулёзный
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 27.07.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

1 Болезный, на какой фотографии ты увидел отсутствие деревьевв городе?
2 деревья же всегда тут росли, их никогда не сажали. Как иначе, да? :-) особенно тополя
3 для тех кто не в курсе. Остатки наурзумского леса, кушмурунского, соснового и некоторых других... именно остатки естественных лесов данных территорий

§ 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогдашние грамоты..
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§ 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Ничто на земле не проходит бесследно и юность ушедшая все же бессмертна..
Как молоды мы были..
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Бывалый
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 27.07.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
В то время вся зелень только высаживалась или недавно была высажена

Это как-то отменяет тот факт, что город был лысый шо мое колено?

Все просто
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 27.07.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
По ходу это очередной приезд каскадеров и мотогонщиков по льду.

Чемпионат Сибири и Урала по спидвею.

§ 74
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4139
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.07.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
112

Марик, спасибо за фото! От души! Детство...
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§ 74
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4139
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.07.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
112

Марик, спасибо за фото! От души! Детство...
Профайл
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