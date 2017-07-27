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§ NG.kz
Старикам надо стать альпинистами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29041
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и не только им. Всех, кто в Костанае передвигается по проспекту Абая, вынуждает к этому организация, занятая укладыванием бордюров. Два месяца на одной из крупных оживленных улиц города творится что-то невозможное. Пешеходы всех возрастов должны переходить улицу, садиться в автобус с риском для здоровья и жизни.
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§ kbkz1980
Re: Старикам надо стать альпинистами
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2900
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.07.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера довелось с этим столкнуться,
Действительно, как горная лань прыгаешь по этим бордюрам.Более того,когда работы будут завершены ,высота бардюров просто настораживает
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§ drakon
Re: Старикам надо стать альпинистами
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Хорошо, хоть старые солдаты Великой Отечественной не молчат.

Цитата:
kbkz1980:
Вчера довелось с этим столкнуться,

И Лилли, тоже - не молчит... :lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: Старикам надо стать альпинистами
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3630
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.07.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
как горная лань

-хорошее сравнение....можно еще добавить -молодая горная лань....)))))))
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§ 112
Re: Старикам надо стать альпинистами
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Удивляют и костанайцы, которые безропотно все это сносят. Хорошо, хоть старые солдаты Великой

Костанайцы молодые не молчат!
Они все выговаривают открыто под чужими именами где то на форумах, о которых никто не знает!
Они , наше настоящее и будущее..
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скрупулёзный
Re: Старикам надо стать альпинистами




Отправлено: 27.07.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам прямо сказать? Всё вокруг только из-за денег. Не заложена в смету "временная инфраструктура", а если заложена, то где она? Лучшее надо проверять подрядчиков, глубжее залазить в их "кухню" :-)
а ветеранов конечно же надо беречь, они уже преграды ради нашей жизни взяли

Согласен
Re: Старикам надо стать альпинистами




Отправлено: 27.07.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, люди жалуются очень много. Просто у нас сейчас нет "органа" куда можно было б обратиться.Ничего не работает из того, что призвано наводить порядок. А если и начнёшь выяснять кто что должен, то тебя будут отсылать по многочисленным инстанциям лишь бы "отбрить" и "замордуют". Опыт такой есть! Так что себе дороже и не хватит сил и времени с этим бороться. Все выстроено так что никто ни за что не отвечает.А в газете иногда можно узнать мнение многих людей, не считая некоторых "недалеких" персонажей, которые пишут "бредятину" из темы в тему, причём с кучей грамматических ошибок.

§ Серый волк
Re: Старикам надо стать альпинистами
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.07.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наивные люди к совести подрядчиков и заказчиков призывать пытаются! :lol:
Какая может быть совесть? Какая скажите мне может быть совесть, если даже по фото видно, что вандалы ведут работы, а все деньги на мостки, временные схемы посадки и переходов давно и абсолютно украдены, или именно на них давали откаты жуликам - чиновникам, которые сейчас молчат с этим сыром в своём мерзком клюве. :lol:

Тут только один путь, привлекать органы республиканского контроля к этой проблеме, чтоб местные черти шевелиться начали когда им волшебный пендаль прилетит.
Только встраивая в этот воровской поток цепочки контроля можно добиться расследований где оказались деньги на те части сметы, которые как раз и отвечают за безопасное и удобное ведение работ. Никакого иного способа в сообществах, где принятно разворовывать деньги нет и быть не может. Только когда вал обращений накроет какое-то ведомство в столице и она наконец соизволит пошевелить клешнями. :lol:
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