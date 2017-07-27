Серый волк Re: Старикам надо стать альпинистами #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8955

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:24 Наивные люди к совести подрядчиков и заказчиков призывать пытаются!

Какая может быть совесть? Какая скажите мне может быть совесть, если даже по фото видно, что вандалы ведут работы, а все деньги на мостки, временные схемы посадки и переходов давно и абсолютно украдены, или именно на них давали откаты жуликам - чиновникам, которые сейчас молчат с этим сыром в своём мерзком клюве.



Тут только один путь, привлекать органы республиканского контроля к этой проблеме, чтоб местные черти шевелиться начали когда им волшебный пендаль прилетит.

Только встраивая в этот воровской поток цепочки контроля можно добиться расследований где оказались деньги на те части сметы, которые как раз и отвечают за безопасное и удобное ведение работ. Никакого иного способа в сообществах, где принятно разворовывать деньги нет и быть не может. Только когда вал обращений накроет какое-то ведомство в столице и она наконец соизволит пошевелить клешнями.