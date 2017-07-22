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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.17 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра на обед будет,своя, свежая картошка.

С селёдкой,а может и с курицей... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 22.07.2017 - 00:19]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто мне даст ответ? Это русскоязычные папа с

сыном или немцы? Я их знаю лично. Поэтому
знаю ответ... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и жёлтые помидоры начали поспевать

Красные уже кушаем... :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.07.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это русскоязычные папа с

Дракош, только казахские немцы, могу ходить с руками в кармане.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
могу ходить с руками в кармане.

Это один из признаков.
Видишь? Папа - несёт детский рюкзачёк?
Так вот - ни один немец не будет его нести.
Принцип: Твой рюкзак? Ты его и носи.
На прошлой неделе - наблюдал немецкую
семейку. Папа,Мама и двое деток,одному
примерно год,второму примерно 2 годика.
Так вот этот второй - ревел на весь магазин
и просился - на Руки. Оба родителя ответили-
нет,ты уже большой. Я минут 10 был в
магазине и всё это время он ревел.
А у нас бы могло такое быть? Думаю - нет...
:lol: :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всего то чуть - чуть не доел.

Вкусный был... :lol: :oops:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.07.17 - 07:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вкусный был.

Что то арбузик какой то розовый, скорее всего не сладкий. Поди арбузы выращивают мигранты, как у Марика на плантации. Наурзумский гораздо вкуснее.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Что то арбузик какой то розовый,

Бывают ещё и желтые.В Наурзуме наверное - нет... :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.07.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Бывают ещё и желтые.В Наурзуме наверное - нет.

Там только красные. Надо селекционеру задать вопрос, может он вывел какие новые сорта?

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сестрёнки - нет не лошади,а

девочки - на лошадях... :lol:

[Исправлено: drakon, 26.07.2017 - 18:08]
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.07.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сестрёнки - нет не лошади,а

Дракош, по ходу там и девочки сестренки, и лошадки тоже родственники.
Эх деревня, хорошо то как!

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лошадей у вас че, не едят?
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