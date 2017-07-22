drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6530





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11446

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:53 Цитата: Все просто:

могу ходить с руками в кармане.

Это один из признаков.

Видишь? Папа - несёт детский рюкзачёк?

Так вот - ни один немец не будет его нести.

Принцип: Твой рюкзак? Ты его и носи.

На прошлой неделе - наблюдал немецкую

семейку. Папа,Мама и двое деток,одному

примерно год,второму примерно 2 годика.

Так вот этот второй - ревел на весь магазин

и просился - на Руки. Оба родителя ответили-

нет,ты уже большой. Я минут 10 был в

магазине и всё это время он ревел.

А у нас бы могло такое быть? Думаю - нет...

