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§ NG.kz
Тайны, покрытые мраком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29041
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лето - время, когда дети с утра выходят на улицу, а домой возвращаются с последними лучами, а то и позже. Взрослые рады: на воздухе лучше, чем у монитора компьютера. А подростки в поисках приключений, адреналина и необычных фотографий который год покоряют заброшенные здания областного центра. С риском для жизни.
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Сеня
Re: Тайны, покрытые мраком




Отправлено: 27.07.17 - 10:07
Комментарий удален модератором.

Колька
Re: Тайны, покрытые мраком




Отправлено: 27.07.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А про кск почему ничего нет?)

§ Серый волк
Re: Тайны, покрытые мраком
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.07.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Колька:
А про кск почему ничего нет?)

Ну так напишите здесь. Очень интересно, какая заброшка получилась из самого мощного на континенте комвольно-суконного гиганта! :-)
Тема заброшек всегда сверх популярная. Она жить будет вечно. Ибо влечёт к себе.
В интернете можно найти сотни сталкерских сайтов, с разбитыми по разделам темами.
Военные объекты, промышленные, подземные, заброшенные города, недострои, итд.
Цитата:
Почему-то недостроенное здание интереса у местных чиновников не вызывает, хозяина искать, землю отчуждать они не торопятся.
Нуно как-то правдоподобно сгенерировать и промуссировать слухи, что владелец взятку закопал, тогда в акуноматате местные чиновнички ни о чем другом думать не смогут, кроме как это здание огородить как можно лучше. :lol: Цитата:
А вот на большую стаю сторожевых псов нарвался, - вспоминает молодой человек.
Нет ещё у вас культуры приучения охранных псов. Наши все приучены давно. Достаточно одного выстрела из травмата в воздух, или даже одного его вида, как вся свора очень быстро скуля убегает поджав хвосты и с желанием забиться в убежища как можно дальше, хорошо понимая что при виде этой громкой пукалки в руках бывает очень больно. :lol: Рефлекс у них такой уже давно выработан. У двуногих хуже, большой замусоренный мозг иногда плохо подсказывает, что эти хорошо экипированные люди не так просто сюда пришли. :lol: :lol:
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Медный
Re: Тайны, покрытые мраком




Отправлено: 27.07.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Он вам не блогер"
Занимался вопросом заброшенных зданий. Много чего не осветили, ждём продолжения
:-)

§ 112
Re: Тайны, покрытые мраком
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то тут кательную на химзаводе отстраивал..
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§ 112
Re: Тайны, покрытые мраком
112


(Пользователи)
Сообщений: 4827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто раньше по стройкам и по развалинам не лазил, тот не был пасаном..
Вот мое фото, год не знаю какой, начало 80х..
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