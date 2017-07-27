Цитата: Доктор СИЗО:

облепиха, чеснок, редиска, свекла, морковка...почему то, больше 7 получается....наверное, что то семенами высаживаем....с 1986 года арбайтен в Железобетонщике....







Облепиха саженцами идёт

Чеснок зубчиками

Всё остальное семенами.

Дохтер,думаю вы в Железобетонщике последний раз работали в 1986 г,рассуждения далеки от дачи)))