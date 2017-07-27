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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2899
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.07.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
облепиха, чеснок, редиска, свекла, морковка...почему то, больше 7 получается....наверное, что то семенами высаживаем....с 1986 года арбайтен в Железобетонщике....


:lol: :lol: :lol:
Облепиха саженцами идёт
Чеснок зубчиками
Всё остальное семенами.
Дохтер,думаю вы в Железобетонщике последний раз работали в 1986 г,рассуждения далеки от дачи)))
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* Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3628
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.07.17 - 14:04
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Страница 280 из 280«1...278279280
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