NG.kz В Костанае задержан главарь банды, на счету которого множество громких преступлений в Кыргызстане



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:50 Полицейские из Кыргызстана выявили и обезвредили ОПГ, на счету которой множество громких преступлений. В том числе разбойные нападения на предприятия, учреждения, кража крупной партии огнестрельного оружия в Бишкеке. Главарю тогда удалось скрыться.





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