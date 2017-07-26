/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Новости казахскоязычной прессы		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 38 из 38«1...363738
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6384
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.07.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
вы пошто рубрику забросили.


Нет сил, надо работать! :)
Профайл

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6384
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.07.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
EGEMEN.KZ: «Тіл тазалығына ерекше мән беру керек» («Чистоте языка - особое внимание») - Издание публикует интервью с доктором филологических наук Рабигой СЫЗДЫКОВОЙ, которая считает, что ребенок, обучающийся по системе трехъязычия, не будет знать родного языка.

Цитата:
«При переходе на латиницу нужно особое внимание уделить казахскому языку. На мой взгляд, в детских садах и начальной школе вообще не нужно учить английский язык. Если ребенок не умеет читать и грамотно писать на казахском, основанном на латинице, его нельзя обучать английскому. Ребенок, в памяти которого отложился английский шрифт и алфавит, будет испытывать трудности при изучении казахского, будет путаница со звуками. Только в том случае, если ребенок в начальной школе освоит азы грамматики казахского языка, можно учить иностранным языкам. Дети, которые сразу начнут обучаться на трех языках, не будут знать толком родного. Из таких детей в будущем вряд ли получатся хорошие писатели, поэты или художники. Они могут, конечно, стать учеными и специалистами, но у них не будет культурного кода. Сохранение казахского народа связано с сохранением языка. В век глобализации необходимо особенно задуматься над будущим нашего языка», - считает ученый.


SERKE.ORG: «Шымкенттің жігіті латын әліпбиіне өтудің оңай жолын тапты» («Житель Шымкента нашел легкий путь перехода на латиницу») - Куаныш РЫСКУЛОВ стал победителем конкурса «Хакатон» за изобретение метода преодоления трудностей при переходе на латиницу, сообщает ресурс со ссылкой на пресс-службу областного акимата ЮКО.

Цитата:
Автор нескольких компьютерных программ Куаныш Рыскулов 8 лет работает в сфере информационных технологий. Жюри конкурса среди ІТ-специалистов признало его проект очень своевременным. В ближайшее время на реализацию его программы быстрого и безболезненного перехода с кириллицы на латиницу будут выделены средства, также планируется ее широкое распространение. Сообщается, что конкурс, организованный с целью поддержки политики Елбасы по переходу на латиницу, был объявлен акиматом ЮКО месяц назад. Было представлено 50 работ, 8 из них были признаны лучшими.


Жаль подробностей нет, мне стало интересно что он реализовал такого, если ещё проект будущего алфавита не принят.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8912
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ребенок, в памяти которого отложился английский шрифт и алфавит, будет испытывать трудности при изучении казахского, будет путаница со звуками.

Надо же! Не я один так думаю, оказывается.
А еще мне кажется, что под натиском двух сильных языков, казахский тем более не справится и развиваться будет ещё медленнее. Извините, если кого обидел - таких побуждений не было.Цитата:
Валентин:
Тыкать пальцем в написанное ранее - ужасная низость!

Какой я низкий! Мне стыдно! :oops:
Профайл

Рейтер
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 26.07.17 - 20:40
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6384
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.07.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Надо же! Не я один так думаю, оказывается.


Но это, конечно же, глубоко ошибочное мнение - не гляди что доктор филологических наук пишет.

Нам ведь уже объяснили, что переход на латиницу исключительно поможет, безусловно усилит и укрепит, а также несказанно ускорит и улучшит, не говоря о том, что поддержит и обеспечит.

Так и победим! Алга Казахстан!

Цитата:
Victor Yang:
А еще мне кажется, что под натиском двух сильных языков, казахский тем более не справится и развиваться будет ещё медленнее. Извините, если кого обидел - таких побуждений не было.


Я когда читаю здесь Бывалого, а потом переключаюсь на казахскоязычную прессу, у меня регулярно возникает диссонанс.

У одного - на русском языке говорят всё меньше и меньше, скоро все вымрут или уедут, учатся дети практически уже только на казахском языке, перспектив у русского языка уже никаких, проклятая Рашка повынна буты зруйнована... ой, это я украинцев вспомнил, интересная какая ассоциация проскользнула.

А у других - казахский язык стагнирует, на нём не говорят те кто должны говорить, запретить, принудить, заставить, обеспечить, поручить райкомам партии провести разъяснительную работу с населением... тьфу, опять куда-то не туда, но знакомое почудилось на секунду.

Так вот.
Как говорил доктор Хаус: все врут.

Как-то так.
Профайл

Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 27.07.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Жаль подробностей нет, мне стало интересно что он реализовал такого, если ещё проект будущего алфавита не принят.

Метод транслита "туда-сюда", думаю... ))
Счас это будет популярно.
Каждый начнет ваять свой транслятор чтобы быстро конвертить документы из одного алфавита в другой.

Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 27.07.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Отличное время для патентных троллей.
Можно заполучить патент на "метод перекодирования текстов на казахском языке из кириллического алфавита в латинский и обратно" и потом доить всех придумывальщиков транслитераторов.

Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 27.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Надо же! Не я один так думаю, оказывается.

А при изучении русского и казахского, написанных с использованием одного и того же кириллического алфавита - ничего не путается?
Почему?

§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8912
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А при изучении русского и казахского, написанных с использованием одного и того же кириллического алфавита - ничего не путается?

Нет. В этих двух языках буквы звучат одинаково. А вот в случае с украинским - можно и поспотыкаться - там буква И читается как Ы.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8912
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Метод транслита "туда-сюда", думаю...

Так еще неизвестно какие буквы будут, а он уже всё придумал. Да и не думаю, что обычным транслитом можно обойтись.
Профайл

Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 27.07.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так еще неизвестно какие буквы будут

А это неважно.
Метод - он не зависит от значения исходных данных.
А реализация метода может быть уже какой угодно в зависимости от значения исходных данных и необходимых правил транслитерации.

§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8912
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А это неважно.
Метод - он не зависит от значения исходных данных.

Я такие программы на gw basic в старших классах писал.
Профайл

Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 27.07.17 - 13:45
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 27.07.17 - 13:48
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 38 из 38«1...363738
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 3
Всего: 165

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх