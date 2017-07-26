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≡ Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29038
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О деталях перехода казахского языка на латиницу рассказал министр образования и науки в среду, 26 июля, на пресс-конференции в Правительстве. Журналистов интересовало, не изменились ли планы МОН РК и когда точно граждане увидят обновлённый алфавит.
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* 112
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4819
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
выбрали позицию "не восприятии прошлого как свершившегося факта" и это печально

Мне нужно выбирать позицию толпы, нытья и оскорблений?
Извольте быть не такими как вот Это..
Которое пишет и оскорбляет от какого то ничегонехотенья, которое сидит в своих норках и требует чтобы за него кто то что то там решил..
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Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Написано с ошибкой -это оскорбление что ли?

С какой еще ошибкой?
Чего придуряетесь?
КАПСом он чего и зачем выделил?
У вас с головой трудно, ПОДКОЛодная?

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А с высоких трибун говорят что-то про технические возможности латинской графики

С высоких трибун говорят об облегчении доступа к источникам знаний, изложенным на латинской графике, в первую очередь.

* 112
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4819
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
напрочь отрицая политические мотивы.

А ты чего, витаешь где то в облаках что ли и не понимаешь происходящего?
Лучше заглянуть в причины, почему..
Почему, я уже сказал..
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* 112
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4819
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно латинский..
Но когда бывшие советские граждане не знают Великого и Могучего, и путают Вид человекуса и каким то именем, сравнивают несравнимое, и тем не менее говорят что знают что то там хорошо, это наводит на какие то мысли..
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§ Дантист
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 27.07.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А с высоких трибун говорят что-то про технические возможности латинской графики, напрочь отрицая политические мотивы...

Ну Восток-дело тонкое. Говорят одно, думают другое, а делают третье. А по факту кто сильней, с тем и дружим.
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* Змея Подколодная
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.07.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С какой еще ошибкой? Чего придуряетесь? КАПСом он чего и зачем выделил? У вас с головой трудно, ПОДКОЛодная?

Полегче на поворотах,Бывалый, а то панамку с хлястиком не прикупили,можете физиономией не вписаться) А то взяли привычку диктовать,кому,как и какими буквами писать.
Профайл

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 12:36
Комментарий удален модератором.

36+
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Лично я не признаю нового алфавита и не буду на него переходить, мои родственники, друзья и соседи также не желают этого. Итого уже более 200 человек против.

правильно делаете, можно же просто попросить кого нибудь прочитать что там написано, если понадобиться обратиться куда письменно просто нанять человека который, может писать на латинице, так что вы со своими друзьями ничего не теряете.

Nurlykun
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь будет Kurly-Murly?

Ильяс
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 27.07.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мы что не дружили и перестаем дружить?

Ну ты же постоянно катишь баллон на таможенный союз, а тут вдруг мы должны дружить, между стенками мозга стенка?

§ Victor Yang
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8912
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
С высоких трибун говорят об облегчении доступа к источникам знаний, изложенным на латинской графике, в первую очередь.

Ты опять за своё. Алфавит - это всего лишь шаг в тысячекилометровом пути. Много ли от него зависит?
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Гость
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года




Отправлено: 27.07.17 - 13:51
Комментарий проходит проверку.

* 112
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
112


(Пользователи)
Сообщений: 4819
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 14:01
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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Страница 6 из 6«1...456
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