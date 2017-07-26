Цитата: Рудничанин:

Лично я не признаю нового алфавита и не буду на него переходить, мои родственники, друзья и соседи также не желают этого. Итого уже более 200 человек против.

правильно делаете, можно же просто попросить кого нибудь прочитать что там написано, если понадобиться обратиться куда письменно просто нанять человека который, может писать на латинице, так что вы со своими друзьями ничего не теряете.