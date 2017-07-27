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§ NG.kz
Суровая детская площадка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29038
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашем дворе по пр. Кобланды батыра, 26 прокопали траншею под трубы и завалили землей всю детскую площадку. Ничего не ограждено, целыми днями дети играют на этой куче, а с обратной стороны глубокий ров. Это опасно и вся детская площадка засыпана напрочь!
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100
Re: Суровая детская площадка




Отправлено: 27.07.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Типичный Костанай.

§ olegggon
Re: Суровая детская площадка
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.07.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом, даже если закопают, провал останется. И ждет вас вечная канава. :-(
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