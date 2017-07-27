NG.kz Суровая детская площадка



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29038

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:03 В нашем дворе по пр. Кобланды батыра, 26 прокопали траншею под трубы и завалили землей всю детскую площадку. Ничего не ограждено, целыми днями дети играют на этой куче, а с обратной стороны глубокий ров. Это опасно и вся детская площадка засыпана напрочь!

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