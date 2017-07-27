скрупулёзный Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали... #16







Отправлено: - 13:40 Цитата: Бывалый:



1 Болезный, на какой фотографии ты увидел отсутствие деревьевв городе?

2 деревья же всегда тут росли, их никогда не сажали. Как иначе, да? особенно тополя

3 для тех кто не в курсе. Остатки наурзумского леса, кушмурунского, соснового и некоторых других... именно остатки естественных лесов данных территорий