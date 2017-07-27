Вальрас Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в... #2







Отправлено: - 09:41 Образование - это отражение экономики!! Пока будет нестабильно экономика - будет трясти образование и кстати и здравоохранение. Зачем капиталу думать о простых людях? Им надо поскорее отправить своих детей на учебу за границу. Даже в американские военные учереждения. Разве они потом могут быть патриотами.Разве могут быть ли патриотами дети , обучающие чужой язык и чужую культуру. Только общественная собственность и возврат к социальной справедливости может исправить ситуацию как было в СССР.